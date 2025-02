Embalado pelo primeiro título da carreira, João Fonseca estreia nesta terça-feira no Rio Open

O fenômeno João Fonseca estreia pelo Rio Open nesta terça-feira, depois de conquistar o primeiro título ATP da carreira e se tornar o número 1 do Brasil ao entrar no top 70 do ranking mundial. O carioca faz o último jogo da programação noturna na Quadra Guga Kuerten, contra o francês Alexandre Muller.

Fonseca falou aos jornalistas na sala de imprensa do Jockey Club Brasileiro sobre a sensação de ganhar o primeiro título e a motivação para tentar mais uma grande campanha no Rio de Janeiro, sua cidade-natal.

"Essa semana aqui consegui realmente ver o quanto tudo mudou. Me sinto muito feliz, orgulhoso de mim mesmo, mas ao mesmo tempo sempre querendo mais vendo crianças torcendo por mim, me vendo como exemplo, como inspiração. Isso te dá força para seguir trabalhando para cada vez mais querer chegar no seu sonho que é ser número 1 do mundo", disse.

"Obviamente vem muita expectativa para o jogo logo depois do título, depois de um ano que muita coisa mudou, saindo de 700 ano passado e agora estou no 70. Vai ser muito diferente, mas ao mesmo tempo é um salto importante. Tem que ter maturidade para passar o que aconteceu, meu primeiro título, isso é passado e agora é focar no presente, no futuro, no que pode acontecer aqui no Rio Open", completou.

O tenista brasileiro treinou nesta segunda-feira no Jockey Club Brasileiro e ressalta que suas condições físicas estão boas para fazer uma grande partida de estreia no ATP 500 carioca.

"Eu estou ótimo fisicamente. Obviamente foi uma semana cansativa, mas estou bem preparado. Estou me sentindo super bem, preparado para o jogo de amanhã, para essa semana, vai ser uma semana cansativa e ao mesmo tempo muito legal", conclui.

Após fazer seu primeiro treino no Rio Open, João Fonseca se encontrou com a ginasta Rebeca Andrade, maior medalhista olímpica brasileira, no Jockey Club Brasileiro. Ela foi a estrela da cerimônia oficial de abertura do torneio e levou à Quadra Guga Kuerten o troféu que será entregue ao campeão no próximo domingo.

Rebeca falou aos jornalistas sobre sua admiração pelo tênis e contou que se sente representada por João Fonseca.

"É sempre bom a gente ter referências para as próximas gerações que estão vindo. Eu acho que para mim a Daiane foi muito importante, então hoje poder ser a Daiane da minha geração é algo muito grandioso. O que o João está fazendo é incrível, eu me sinto muito representada por ele também", disse.

A cerimônia de abertura também teve o Hino Nacional executado por músicos da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) Jovem.

Zverev abre a rodada noturna do Rio Open a partir das 19h

Outra estrela que entra em ação no maior torneio da América do Sul nesta terça-feira é o alemão Alexander Zverev, número 2 do mundo, e principal favorito ao título. Ele enfrenta na estreia o chinês Bu Yunchaokete, na Quadra Guga Kuerten, às 19h (de Brasília).

Zverev chega com grande expectativa na disputa pelo título do Rio Open e acredita que pode atuar em seu melhor nível para tentar seu primeiro troféu em terras cariocas.

"Estou ansioso para jogar o torneio aqui pela primeira vez. Espero muito jogar melhor do que na semana passada em Buenos Aires e poder competir para ganhar o torneio", disse o alemão.

A quadra principal do Rio Open terá no primeiro jogo o atual campeão Sebastian Baez, que joga contra o indiano Sumit Nagal, às 16h30.

Ao todo serão quatro quadras com jogos das primeiras rodadas de simples e duplas. Duas partidas envolvem tenistas brasileiros na Quadra 1, que também tem jogos a partir das 16h30.