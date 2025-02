Em comemoração, irmãos Walker dão show na pista de dança em Las Vegas; veja

A família Walker deu show dentro e fora do octógono do UFC Vegas 102. No cage, Valter - com o apoio de Johnny no seu corner - finalizou Don'Tale Mayes em pouco mais de um minuto de luta. Já fora do Apex, onde o evento foi realizado no sábado (15), os irmãos lutadores mostraram que também são bons na arte de festejar e comemoraram a vitória do mais novo do clã em grande estilo na badalada noite de Las Vegas (EUA), conhecida como a 'Cidade do Pecado'.

Bastante desenvoltos, os irmãos Walker mostraram que a sintonia entre os dois se estende também à pista de dança. Johnny e Valter não esconderam a felicidade ao comemor a vitória do peso-pesado e arriscaram vários passos ao som das músicas que tocavam no local. Parte da comemoração dos lutadores foi gravada em vídeo e compartilhada através das redes sociais, inclusive por eles (veja abaixo ou clique aqui, aqui e aqui).

Parceria de treinos restaurada?

Além do laço sanguíneo, Valter e Johnny Walker dividem o mesmo ofício. Mas, ao contrário do que normalmente é visto quando dois irmãos escolhem a luta como profissão, os cariocas não treinam juntos há alguns anos. Com a vida levando cada um deles para um canto do mundo, os dois seguiram caminhos diferentes separados.

Agora, porém, Valter parece decidido a retomar a parceria de treinos com o irmão mais velho, e espera convencer o meio-pesado (93 kg) da importância de se ajudarem no dia a dia, e não apenas em momentos específicos, como nas suas lutas. Resta saber como será feito essa reunião entre os dois, já que o mais jovem do clã mora na Rússia e Johnny, que residia na Irlanda, se estabeleceu nos Estados Unidos recentemente.

