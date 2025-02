Documentário 'Celtics City' estreia no dia 3 de março

A série documental original da HBO, Celtics City, dirigida pela vencedora do Emmy® Lauren Stowell ("Taquarius Wair: Unstoppable"), estreia na próxima segunda-feira, às 23h (de Brasília), na Max e no canal HBO, com novos episódios lançados semanalmente até 28 de abril. A produção executiva é de Bill Simmons ("Music Box" da HBO; "André the Giant") e Connor Schell ("The Last Dance," "OJ: Made in America"), e a co-produção executiva e direção de Gabe Honig ("The Captain").

Celtics City narra a história extraordinária do Boston Celtics, a franquia mais vencedora e lendária da NBA, desde sua fundação como um dos times originais da liga até seu campeonato triunfal em 2024. Ao longo da série, são exploradas as rivalidades, momentos-chave e forças sociais que moldaram o legado duradouro da equipe.

Com imagens de arquivo inéditas e mais de 80 entrevistas com lendas dos Celtics, do passado e do presente - de Bob Cousy e Larry Bird até Jayson Tatum e Jaylen Brown - a série captura a influência do time, entrelaçando personalidades, batalhas, tragédias e triunfos que definiram a franquia ao longo de mais de sete décadas de história americana.

Alternando entre passado e presente, cada episódio examina não apenas as várias eras da história da franquia, mas também as rivalidades com os Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers e outros; as relações e lealdades entre os companheiros de equipe; e o peso e as expectativas de continuar uma tradição que transcende o jogo. A série também explora a importância dos Celtics no cenário em transformação de Boston, uma cidade com uma história social complexa, marcada por tensões raciais que os Celtics, liderados por figuras como Bill Russell, enfrentaram de forma direta.

Entre os participantes estão: jogadores da NBA do passado e presente, incluindo Larry Bird, Robert Parish, Tom "Satch" Sanders, Jaylen Brown, Jayson Tatum, Al Horford, Danny Ainge, Bob Cousy, Jerry West, Wayne Embry, Pat Riley, Don Nelson, Don Chaney, Spencer Haywood, Charlie Scott, Bill Walton, Cedric Maxwell, M.L. Carr, Kevin McHale, Quinn Buckner, Paul Pierce, Rick Carlisle, Dee Brown, Brian Shaw, Xavier McDaniel, Antoine Walker, Doc Rivers, Kendrick Perkins, Kevin Garnett, Glen Davis, Ray Allen, Rajon Rondo, James Worthy; executivos e técnicos da NBA, como Joe Mazzulla, Brad Stevens, Rick Pitino, Jan Volk, Chris Wallace, Wyc Grousbeck, Rich Gotham, Steve Pagliuca; familiares dos Celtics como Nancy Auerbach Collins, Randy Auerbach e Karen Kenyatta Russell; jornalistas e autores proeminentes; e fãs célebres dos Celtics como Donnie Wahlberg e Bel Biv DeVoe.