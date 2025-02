Destaque do São Paulo, Rafael alcança marca expressiva em jogos contra o Palmeiras

Rafael foi um dos destaques do São Paulo no empate sem gols com o Palmeiras, neste domingo, no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Paulista. O goleiro, inclusive, alcançou uma marca expressiva contra o rival.

O camisa 23 não foi vazado em cinco dos dez jogos que disputou contra o Verdão, ou seja, em metade das ocasiões. O goleiro sofreu 11 gols do Palmeiras pelo São Paulo, sendo cinco deles em apenas um jogo, na goleada pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Portanto, sofreu apenas seis tentos nas outras nove partidas.

? Rafael: eleito o melhor do clássico ?#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/lMi2FcXq7l ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 17, 2025

No duelo deste domingo, Rafael salvou a equipe da derrota no segundo tempo, quando fez grande defesa após um cabeceio de Flaco López. O goleiro, inclusive, recebeu o prêmio de craque da partida, muito por conta da grande intervenção realizada.

Com o empate, o São Paulo garantiu a vaga nas quartas de final do Estadual com duas rodadas de antecedência. O Tricolor lidera o Grupo C, com 16 pontos, quatro a mais que o vice-líder Novorizontino.

A equipe de Rafael volta a campo nesta quarta-feira, contra a Ponte Preta, pela 11ª rodada do Paulista. A bola rola no Morumbis a partir das 21h35 (de Brasília).