Corinthians treina pela última vez antes de viagem à Venezuela para estreia pela Libertadores

Nesta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians fez seu último treino antes de embarcar com rumo à Venezuela, onde enfrentará o Universidad Central, pela segunda fase preliminar da Libertadores. A bola rola nesta quarta, no Estádio Olímpico de la UCV, a partir das 21h30 (de Brasília).

Após realizar ativação física na academia e aquecimento no gramado, o elenco fez, sob o comando do treinador Ramón Díaz e sua comissão, um trabalho tático e de bola paradas com foco na estreia pelo torneio continental.

A delegação corintiana viaja na tarde desta segunda para Caracas, onde encerrará a preparação nesta terça. A última vez que o Timão atuou na Libertadores foi em 2023, quando se despediu da competição ainda na fase de grupos.

Se o Corinthians carimbar seu passaporte para a terceira e última fase da etapa preliminar, enfrentará o vencedor do confronto entre El-Nacional-EQU e Barcelona de Guayaquil-EQU.

No último sábado, o Timão empatou com a Portuguesa por 2 a 2, em seu retorno ao Mercado Livre Arena Pacaembu. Com o resultado, o Corinthians segue na liderança do grupo A do Campeonato Paulista, com 26 pontos, dez a mais em relação ao Mirassol.

Na tabela geral, o Timão abriu vantagem de cinco unidades para o São Bernardo. Nos últimos onze jogos, o Alvinegro soma oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota.