Conor McGregor indica interesse do BKFC na contratação de Fedor Emelianenko

Mesmo aos 48 anos de idade e aposentado desde 2023, Fedor Emelianenko ainda desperta o interesse de alguns dos maiores eventos dos esportes de combate no mundo. Esse, inclusive, parece ser o caso do Bare Knuckle FC, maior organização de boxe sem luvas do planeta, de acordo com um de seus sócios proprietários, o astro do UFC Conor McGregor.

Durante uma coletiva de imprensa promocional do 'BKFC', McGregor pegou grande parte da comunidade das lutas de surpresa ao insinuar que, em breve, poderia anunciar novidades envolvendo Fedor Emelianenko e a liga de boxe sem luvas. Ainda que não tenha sido direto ao comentar sobre o assunto, o irlandês deu a entender que o Bare Knuckle teria interesse na contratação do lendário lutador russo, considerado por muitos como o maior peso-pesado da história e um dos melhores lutadores de MMA de todos os tempos.

"Fedor Emelianenko? Fique ligado, talvez nós tenhamos um anúncio com Fedor Emelianenko. Hey, Fedor. Nós estamos esperando. Alguma notícia pode surgir com Fedor Emelianenko. O Bare Knuckle Fighting Championship está assinando e contratando os melhores lutadores de todos os tempos - o passado, presente e futuro. Todo mundo quer ser uma parte disso. Tem um ditado em italiano: 'Il tempo è denaro', tempo é dinheiro", declarou Conor.

Carreira de Fedor Emelianenko

Originário do sambo, Fedor Emelianenko iniciou sua trajetória no MMA profissional em 2000. Durante a primeira década de sua carreira, o russo viveu seu auge, chegando a ostentar uma larga invencibilidade que durou 28 lutas. Neste período, 'The Last Emperor competiu principalmente em eventos asiáticos, mais notadamente no show japonês PRIDE, que rivalizava com o UFC como principal organização de artes marciais mistas do mundo.

No PRIDE, Fedor se tornou campeão indiscutível dos pesos-pesados - título o qual manteve de 2003 a 2007, quando o evento japonês encerrou suas atividades. Após o fim do PRIDE, o 'Último Imperador' finalmente migrou para shows norte-americanos - como o Affliction, Strikeforce e Bellator -, sem repetir o mesmo sucesso. Mesmo com a queda de rendimento na metade final de sua carreira, e sem ter competido no UFC, Emelianenko manteve o prestígio e respeito conquistado por ele, sendo até hoje incluído em discussões sobre os 'GOATs' (maior de todos os tempos) do MMA.