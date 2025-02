Corinthians ganha 'reforço' de campeão com seleção sub-20 para Libertadores

Do UOL, em São Paulo

O Corinthians terá um "reforço" para a estreia na Pré-Libertadores, contra a Universidad Central (VEN): Breno Bidon.

Reforço preparado

Breno Bidon já está na Venezuela. O Corinthians chegará ao país somente na véspera do jogo de ida pela segunda fase preliminar da Libertadores, que será disputado na quarta-feira (19), no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas.

Bidon estava com a seleção brasileira sub-20. A joia corintiana foi uma das peças que ajudou o Brasil a conquistar o título do Sul-Americano da categoria no último domingo (16).

O jogador está com ritmo de jogo em dia. Ele foi titular em todos os jogos da seleção no Sul-Americano e contribuiu com um gol ao longo da competição — contra a Bolívia.

Bidon está "ambientado" à Venezuela. O meio-campista está no país desde janeiro e praticamente não treinou com os companheiros de Corinthians neste ano.

O Corinthians optou por não trazer Breno Bidon de volta ao Brasil. A decisão foi tomada com antecedência e comunicada por Emiliano Díaz após a vitória do Timão sobre o Santos na última semana.

O Bidon vai ficar [em Caracas]. Ele tem só dois dias entre acabar e a gente chegar na Venezuela. O Bidon foi extremamente importante para nós e vai continuar sendo pela sua qualidade. Esperamos que ele tenha condições. Emiliano Díaz

Breno Bidon, do Corinthians, em ação contra o Cuiabá, pelo Brasileirão Imagem: Ettore Chiereguini/Agif

Bidon ganha status de "reforço". Até o momento, o Corinthians não anunciou nenhum novo nome para a temporada, mas terá a joia à disposição e como novidade no confronto da Libertadores.

Titular no ano passado

Breno Bidon fechou 2024 como titular absoluto do Corinthians. A joia começou a passagem de Ramón Díaz no comando com pouco espaço, mas ganhou confiança da comissão e terminou o ano sem dar margem para os concorrentes.

Bidon começou 2025 valorizado. O volante teve seu contrato com o clube paulista renovado até dezembro de 2029. A multa rescisória para transferências nacionais é de R$ 370 milhões e de 100 milhões de euros (R$ 601,8 milhões) para clubes de outros países.

A "briga" pelo posto de Bidon no começo de 2025 tem sido agitada. Charles, Alex Santana, Ryan e Maycon fazem a função de segundo volante, mas nenhum deles teve grande destaque — José Martínez às vezes joga pelo setor, mas é jogador de mais combate.