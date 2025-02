Com gol de Firmino, Al-Ahli bate Al-Gharafa pela Liga dos Campeões da Ásia

Nesta segunda-feira, o Al-Ahli bateu o Al-Gharafa por 4 a 2, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia, disputado na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, na Arábia Saudita. Toney, Roberto Firmino, Galeno e Mahrez marcaram para o time da casa, enquanto Joselu e Brahimi descontaram.

Com a vitória, o Al-Ahli finalizou a fase de grupos com 22 pontos e na briga pela liderança de seu grupo, já que depende do resultado do jogo do Al-Hilal, nesta terça-feira. O Al-Gharafa, por sua vez, foi eliminado com a derrota.

O Al-Ahli volta a campo nesta sexta-feira, às 11h20 (de Brasília), quando visita o Dhamk, pela 21ª rodada do Campeonato Saudita. Já o Al-Gharafa recebe o Qatar S no sábado, às 10h45, pela liga nacional do Catar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por AFC (@theafchub)

Os gols do jogo

O primeiro tempo começou com o Al-Gharafa melhor. Após cobrança de escanteio, aos seis minutos, Dams cortou a bola com o braço e cometeu pênalti. Na cobrança, Joselu bateu no canto esquerdo e abriu o placar.

O restante da primeira etapa foi dominado pelo Al-Ahli. Aos 21 minutos, Toney empatou após passe de Mahrez. Aos 34, Roberto Firmino aproveitou cruzamento de Ibañez para virar e, 10 minutos depois, Galeno aproveitou falha de Sergio Rico para marcar o terceiro.

Os gols continuaram na etapa complementar. Aos 14, Mahrez, de pênalti, ampliou para o Al-Ahli. Aos 35, na terceira penalidade máxima da partida, Brahimi diminuiu para o Al-Gharafa.

Veja outros resultados pela Champions da Ásia desta segunda-feira:

Pakhtakor 2 x 1 Al-Sadd



Persepolis 0 x 0 Al-Nassr



Al-Shorta 1 x 0 Al-Ain