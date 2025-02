Vai ter grande sobrando: Carioca chega à última rodada com 7 times na briga

A 11ª e última rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca terá uma briga quente pelas duas vagas restantes ao mata-mata.

Fazendo as contas

Flamengo e Volta Redonda já estão classificados para as semis. Ambos os times possuem 20 pontos cada um, com o Rubro-negro à frente no saldo de gols (15 a 3), e não podem mais ser ultrapassados pelos demais adversários na tabela.

Sete clubes estão no páreo pelas duas vagas restantes. São eles: Madureira (15 pontos), Vasco (14), Fluminense (14), Botafogo (13), Sampaio Corrêa-RJ (13), Nova Iguaçu (13) e Maricá (12).

Apenas um deles depende apenas de si. Atual terceiro colocado, o Madureira confirma a classificação se vencer seu duelo, contra o Nova Iguaçu, independentemente dos outros resultados da rodada.

Ao menos um dos outros três grandes do Rio vai ficar fora do mata-mata. Vasco e Botafogo protagonizam um confronto direto no jogo decisivo e, portanto, não podem avançar juntos, já que ambos estão atrás do Madureira. Ou é um, ou é outro — ou nenhum, dependendo da combinação de resultados.

O que os grandes precisam

Botafogo: Vencer o Vasco e secar os demais. O Glorioso chegaria a 17 pontos nesse cenário e precisaria que os demais times na briga tropeçassem.

Vasco: Vencer o Botafogo (ou empatar) e secar os demais. O Cruzmaltino está na última posição do G4 neste momento, ficando à frente do Flu pelos critérios de desempate. Mesmo se ganhar seu jogo, pode ficar fora dependendo dos demais resultados da rodada.

Fluminense: Vencer o Bangu (ou empatar) e secar os demais. A situação do Tricolor das Laranjeiras é a mesma do Vasco. O time pode ficar dentro ou fora da zona de classificação a depender dos resultados finais.

Jogos decisivos para o mata-mata

Vasco x Botafogo

x Nova Iguaçu x Madureira

x Sampaio Corrêa x Portuguesa-RJ

x Portuguesa-RJ Fluminense x Bangu

x Bangu Flamengo x Maricá

Tabela atual do Carioca

Flamengo: 20 pontos (6V, 15SG, 20GM) Volta Redonda: 20 pontos ( 6V , 3SG, 13GM) Madureira: 15 pontos (4 V , 4SG, 10GM) Vasco: 14 pontos (3 V , 3SG, 12GM) Fluminense: 14 pontos (3 V , 3SG, 10GM) Botafogo: 13 pontos (4 V , 0SG, 11GM) Sampaio Corrêa: 23 pontos (3 V , 0SG, 10GM) Nova Iguaçu: 13 pontos (3 V , -2SG, 6GM) Maricá: 12 pontos (3V, -1SG, 11GM)

Critérios de desempate do Carioca