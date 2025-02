Calor: Ferj discute com Globo e Band novos horários para rodada do Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro

A Ferj anunciou que abriu conversas com a Globo e a Band para alterar os horários da próxima rodada do Carioca por causa do calor.

O que aconteceu

A entidade já tinha anunciado como seria o desenho da rodada final da fase de classificação — a Taça Guanabara. Mas agora abriu brecha para alteração.

Há pressão dos clubes nos bastidores para que os jogos sejam noturnos.

Já nesta segunda-feira (17), a Ferj tinha anunciado que Flamengo x Maricá e Boavista x Volta Redonda seriam sábado, às 16h30.

No domingo, Vasco x Botafogo e Fluminense x Bangu seriam ainda mais cedo, às 16h.

Os dois pares de jogos definem, respectivamente, quem será o campeão da Taça Guanabara e as vagas para as semifinais do estadual.

Na conversa com as emissoras, a Ferj não deu uma sugestão específica de horário. As partes estão discutindo com a melhor solução para fugir do calor e encaixar na grade de TV.

O jogo do Flamengo, no sábado, é da Globo. A Band vai passar o clássico no domingo. As demais partidas são em TV fechada.

A Ferj passou aos clubes as possibilidades que ouviu das emissoras e pediu uma resposta, no máximo, até esta terça-feira.

A nota oficial da Ferj