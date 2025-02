Caixinha encontra alternativas além de Neymar e diminui pressão no Santos

O técnico Pedro Caixinha encontrou alternativas no Santos e diminuiu a pressão.

O que aconteceu

Caixinha mexeu no Santos e contou com grande atuação de Neymar para vencer o Água Santa por 3 a 1 no último domingo (16), no Campeonato Paulista.

Pressionado, o técnico barrou quatro dos seus jogadores de confiança: o zagueiro João Basso, o lateral-direito Léo Godoy e os volantes Tomás Rincón e Diego Pituca.

O quarteto era alvo de críticas do torcedor. Sem eles, o Peixe apresentou um desempenho melhor, com um time mais solto em campo.

Gil, JP Chermont, João Schmidt e Gabriel Bontempo tiveram boas atuações e foram aplaudidos na Vila Belmiro.

Com a nova formação, Neymar também melhorou. O camisa 10 fez um gol, deu uma assistência e aplicou diversos dribles. O astro melhorou fisicamente e poderia até ter terminado o jogo se houvesse necessidade. Ele saiu quando já estava 3 a 1.

Com a vitória, o Santos foi à liderança do grupo B, com 12 pontos. O Peixe entrou em campo na lanterna.

A Sangue Jovem, uma das maiores torcidas organizadas do clube, tentou invadir o CT Rei Pelé na véspera dessa partida. Os organizados mostraram insatisfação com o desempenho da equipe.

A direção respalda Caixinha, mas entende que ficará difícil manter o treinador se o Santos não avançar às quartas de final do Paulistão. Agora, a situação na tabela é bem melhor.

Neymar também aprova o trabalho do comandante. Ele fez questão de abraçar o português ao marcar seu primeiro gol na volta ao Santos.