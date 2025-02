Brasileiros expõem caso de injúria racial em final de Fonseca na Argentina

O engenheiro João Paulo Corvo afirmou que ele e o irmão, Bruno, foram alvos de injúrias raciais por dois argentinos enquanto torciam por João Fonseca na final do ATP de Buenos Aires, no último domingo (17).

O que aconteceu

O brasileiro foi às redes sociais expor o caso. Praticante de tênis, ele disse que estava na capital argentina pela terceira vez e que acompanhou as partidas do carioca de 18 anos durante o torneio. Com a classificação na semi, comprou ingresso para torcer por Fonseca na final.

João Paulo relatou que ele e o irmão ouviram um argentino atrás deles gritar "Pretos de merd*". Ele relatou que a arena estava lotada de torcedores dos dois países vibrando com os tenistas de suas nacionalidades. "Não precisamos de muito esforço para acatar isso como uma injúria racial", escreveu.

O brasileiro acrescentou que pediu reiteradas vezes para que a organização do torneio tomasse providências, mas que nada foi feito. Segundo ele, os seguranças ficaram "totalmente passivos, normalizando a situação".

Na sequência, afirmou que outro argentino se virou para ele e o chamou de "mono" (tradução para "macaco") após um ponto de Fonseca. João Paulo se exaltou e cobrou novamente por alguma atitude da organização. Ele contou que os seguranças conversaram com os agressores, mas que ambos foram embora "tranquilamente". A orientação que o brasileiro teria recebido foi a de procurar a polícia.

A confusão na arquibancada ocorreu no final do segundo set e foi flagrada pela transmissão da ESPN. João Paulo pediu para que a emissora faça um esclarecimento sobre o episódio, que foi narrado no momento como um "tumulto ou algo do tipo".

Talvez caiba um esclarecimento sobre o que foi narrado no momento do ocorrido. Talvez tenha ficado a sensação de uma desordem, tumulto ou algo do tipo, mas, na verdade, era a tentativa de notificação de um crime, sofrido por dois brasileiros em território argentino.

João Paulo Corvo

Confira o relato

Eu, e meu irmão Beuno, decidimos vir a Buenos Aires, especialmente para assistir o ATP 250 que aqui aconteceu! Minha 3 vez em Buenos Aires, a 1 vez dele.

Para nossa graça surpresa, depois de ter ido na quarta e quinta ao evento, o nosso querido João Fonseca, nos brinda com a presença na final, óbvio, com amantes e praticantes do esporte que somos, compramos ingressos para a final, para torcer pelo brasileiro!

Centenas de brasileiros no evento, e certamente, milhares de argentinos!

Final do segundo set, jogo apertado, brasileiros e argentinos torcendo e vibrando por seus jogadores! De repente, meu irmão e eu, somos surpreendidos com um grito do argentino destacado na foto, que soltou a frase: "Prietos de mierda"…. Não precisamos de muito esforço pra acatar isso como uma injúria racial!

Neste momento, peço a organização do torneio que tome providências contra o agressor, que ficaram totalmente passivos, normalizando a situação, reitero diversas vezes pedido, não atendido, dentro de 3 ou 4 minutos, após novo ponto de Fonseca, um segundo argentino, vira para mim, e me chama de "mono" (macaco), me exalto mais uma vez, pedindo providências, questionando ao chefe da segurança, cercado pra uma 6 ou 7 seguranças a esta altura, que tomasse providências, que não era possível, que no país dele, fosse admitido este tipo de crime de forma passível!

Questionei-os, se o jogo era mais importante do que o crime ali ocorrido, mais uma vez nada feito!

Após conversas entre a segurança da organização do evento e os dois criminosos, nada foi feito, foram embora tranquilamente, a mim, foi orientado, que se eu estivesse incomodado, poderia ir q posto de polícia! Algo que preferi não fazer!

Aqui marco a @espnbrasil ESPN, que transmitiu o evento para o Brasil, e talvez caiba um esclarecimento sobre o que foi narrado no momento do ocorrido! Talvez tenha ficado a sensação de uma desordem, tumulto ou algo do tipo, mas na verdade, era a tentativa de notificação de um crime, sofrido por dois brasileiros em território argentino!

Esta mensagem tem a intenção de manter ativa a luta contra o racismo!