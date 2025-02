Brasil bate Argentina no tênis e no sub-20, até quando parecia improvável

Do UOL, no Rio de Janeiro

O saldo do domingo foi ótimo para o Brasil, considerando a rivalidade esportiva com a Argentina.

O que aconteceu

No tênis e no futebol, o lado brasileiro saiu vencedor, deixando para trás situações adversas no caminho para a conquista.

Primeiro, com João Fonseca, vencendo logo em Buenos Aires, diante de um argentino, seu primeiro título da ATP.

Depois, veio a seleção sub-20, faturando o Sul-Americano da categoria. A Argentina foi vice de novo.

Na casa deles

A conquista de João Fonseca foi uma resposta à torcida contrária dos argentinos. E olha que Francisco Cerundolo é o tenista número 1 da Argentina na atualidade.

A torcida local até quebrou o protocolo comedido das torcidas do tênis, pegando emprestada a cultura de gritos de futebol nos estádios e arenas.

Individualmente, João e Cerundolo jogaram limpo. Usaram a cortesia, trocaram elogios e valorizaram o nível de tênis um do outro.

João Fonseca ergue troféu após conquistar o ATP 250 de Buenos Aires Imagem: LUIS ROBAYO/AFP

João Fonseca deu uma lição até mesmo a Alexander Zverev, número 2 do mundo, que foi eliminado pelo próprio Cerundolo nas quartas de final e saiu espinafrando:

"O público não sabe como se comportar durante uma partida de tênis e isso é um pouco triste porque a organização é brilhante, o torneio é excelente e as pessoas que trabalham aqui são incríveis, mas o público dificulta muito para você se não for argentino".

João Fonseca ignorou isso tudo porque não só ganhou de um argentino na final, mas deixou outros três pelo caminho ao longo da campanha.

Agora, é a vez de João experimentar a torcida brasileira a favor, na disputa do Rio Open.

A goleada deles virou passado

O desfecho do Sul-Americano Sub-20, com título brasileiro, parecia muito improvável na rodada de estreia da competição.

Brasil e Argentina se enfrentaram. E os Hermanos sapecaram uma goleada de 6 a 0 no time de Ramón Menezes.

Foi histórico. E um vexame, é preciso admitir.

Mas o jogo virou no hexagonal final, o momento decisivo da competição.

No confronto direto, Brasil e Argentina se reencontraram e o jogo terminou empatado.

Isso foi crucial para que a definição do campeão sul-americano ficasse para a rodada final.

O Brasil fez sua parte, venceu o Chile e aumentou a vantagem no saldo de gols em relação aos argentinos.

Só que os hermanos, que tantos gols fizeram quando valia menos, ficaram devendo. Perderam para o Paraguai e terminaram com o vice.

Os garotos do Brasil gritaram olé e comemoraram muito os gols paraguaios. Na premiação, pouco antes de levantar a taça, deram tchauzinho para os argentinos, que deixaram o gramado com a medalha de prata.

Lavaram a alma.