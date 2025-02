Bia Haddad leva 'pneu' e sofre dura derrota na estreia do WTA 1000 de Dubai

Beatriz Haddad Maia amargou uma dura derrota no WTA 1000 de Dubai nesta segunda-feira ao perder na estreia para a russa Anastasia Potapova (33ª do ranking) por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/0 em 1h15 de confronto. Na segunda parcial, a brasileira não conseguiu vencer sequer um game.

O início de temporada da tenista paulistana conta com apenas dois resultados positivos em simples (quando avançou duas rodadas no Aberto da Austrália). Assim como aconteceu na semana passada, em Doha, ela também foi eliminada na estreia. Já a adversária vive um outro momento, já que vem de um título na Transilvânia há oito dias.

Na sequência do torneio, Potapova volta à quadra para enfrentar a ucraniana Dayana Yastremska que ocupa a 48ª posição no ranking, enquanto Bia ainda vai disputar a chave de duplas do torneio ao lado da alemã Laura Siegemund.

Elas enfrentam a japonesa Aoi Ito e a russa Ekaterina Yashina. A parceria com a tenista alemão tem apresentado bons resultados. Juntas, elas foram semifinalistas em Doha, na semana passada, e fizeram a final em Adelaide.

Na partida, Potapova escapou de dois break points no início do duelo e apostou na potência de seus golpes para impor seu jogo mais agressivo. Apesar de ter obtido uma quebra diante da rival, Bia não manteve o ritmo, viu a russa assumir a liderança e fechar o primeiro set em 6/3.

Na segunda parcial, o domínio foi ainda mais absoluto. Colocando Bia em sua linha defensiva, Potapova conseguiu mais três quebras, liderou a contagem de winners por 21 a 9 e cometeu 21 erros contra 29 da brasileira. Sem conseguir ganhar um game sequer, a brasileira deu adeus ao torneio perdendo o segundo set por 6/0.