Barcelona vence Rayo em jogo com polêmica e assume liderança do Espanhol

Do UOL, em São Paulo

O Barcelona venceu o Rayo Vallecano por 1 a 0, nesta segunda-feira (17), no Estádio Olímpico Lluís Companys, pelo jogo de encerramento da 24ª rodada do Campeonato Espanhol, e assumiu a liderança da competição.

Lewandowski fez o gol do jogo. O polonês converteu pênalti no primeiro tempo. A marcação teve auxílio do VAR. Ciss derrubou Iñigo Martínez em cobrança de escanteio, mas o árbitro não viu em campo. Chamado pelo VAR, ele revisou a marcação.

O Rayo Vallecano teve gol polêmico anulado. A equipe visitante empatou o jogo ainda no primeiro com De Frutos. Ele recebeu passe de Ciss e finalizou para marcar. O bandeirinha e o árbitro, no entanto, interpretaram que Nteka, que estava impedido, interferiu na jogada ao fazer um "bloqueio" em Iñigo Martínez, que saía para travar o chute.

O Barcelona chegou aos 51 pontos e assumiu a liderança do Campeonato Espanhol. A pontuação é a mesma do Real Madrid, que empatou com o Osasuna na rodada, mas o Barça leva a melhor nos critérios de desempate.

O Rayo Vallecano segue com 35 pontos e aparece na sexta colocação. A equipe, surpresa da competição, vinha de três vitórias consecutivas.

O Barcelona volta a campo no próximo sábado (22), quando enfrenta o Las Palmas, às 17h (de Brasília), fora de casa. No mesmo dia, o Rayo Vallecano recebe o Villarreal, às 12h15. Os dois jogos são válidos pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol.