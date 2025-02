Bahia estreia pelo profissional do Corinthians e vira mais uma opção para Ramón: "Momento maravilhoso"

O volante Luiz Gustavo Bahia fez sua estreia como jogador profissional do Corinthians no último sábado, no empate em 2 a 2 com a Portuguesa, no Pacaembu, pela décima rodada do Campeonato Paulista.

O jogador foi acionado no segundo tempo, substituindo Alex Santana, e aproveitou os minutos concedidos por Ramón Díaz para mostrar à comissão técnica de que pode ser útil ao Corinthians na temporada de 2025.

"Feliz demais por estrear no profissional e ainda mais com a camisa do Corinthians, que é o meu clube de coração e onde estou desde os 10 anos. Agradeço a Deus, à minha família e aos meus empresários por todo apoio, uma sensação inexplicável, só Deus sabe o quanto eu sofri para viver esse momento maravilhoso em minha vida! É só o começo de muito que está por vir!", escreveu Luiz Gustavo Bahia em suas redes sociais após a estreia.

O momento vivido por Luiz Gustavo Bahia foi inesquecível, mas a concorrência que o jovem terá por uma vaga no time profissional do Corinthians é pesada. O jogador terá de disputar a titularidade com nomes como Alex Santana, Raniele e Breno Bidon.

Bahia, contudo, não tem pressa. Aos 19 anos, o volante sabe que ainda tem um longo caminho a percorrer, acabou de se sagrar vice-campeão da Copinha e buscará, aos poucos, conquistar a confiança do técnico Ramón Díaz para se firmar entre os profissionais.

Em uma temporada com tantos compromissos, o Corinthians precisará de muitas peças em seu elenco. Luiz Gustavo Bahia provavelmente não aparecerá em campo com frequência no curto prazo, mas, dependendo de seu rendimento nos treinamentos, poderá, sim, colaborar inicialmente em jogos de peso menor, em que Ramón Díaz escalará uma equipe alternativa, como foi no último sábado, contra a Portuguesa.