Às vésperas de estreia na Libertadores, Corinthians tem disputa na lateral esquerda em aberto

O Corinthians estreia na Libertadores na próxima quarta-feira, contra o Universidad Central, na Venezuela, pela segunda fase preliminar do torneio. Às vésperas do duelo, o técnico Ramón Díaz ainda não definiu seu titular na lateral esquerda da equipe, mantendo a disputa em aberto.

No último sábado, contra a Portuguesa, Bidu ganhou uma oportunidade como titular, já que Ramón Díaz escalou um time alternativo, poupando os principais nomes do elenco, e foi quem abriu o placar para o Corinthians no Pacaembu.

Hugo, porém, tem sido a primeira opção na lateral esquerda do Corinthians. Ele foi o titular nos principais jogos da temporada, como nos clássicos contra Palmeiras e Santos, depois de Bidu começar jogando contra o São Paulo, justamente o duelo em que a equipe foi derrotada pela última vez.

"Não. Não definimos quem vai jogar. Os dois precisam estar bem para manter a competitividade. Analisamos bem o que queremos deles. Defendendo, atacando. Vai ser uma partida muito distinta, a temperatura da Libertadores é diferente. Estamos tranquilos, todos estão em boas condições. Quem jogar vai render e que consigamos o resultado", afirmou Ramón Díaz.

O Corinthians terá dois dias para se preparar para a primeira decisão de 2025. A delegação embarca na terça-feira rumo à Venezuela para o duelo com a Universidad Central, marcado para a próxima quarta, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico da UCV, em Caracas.