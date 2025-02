Após susto, Guardiola diz se estrela do City preocupa para enfrentar o Real

Erling Haaland virou dúvida para o jogo de volta dos playoffs da Champions League, contra o Real Madrid, nesta quarta-feira (19), no Santiago Bernabéu.

O que aconteceu

O atacante norueguês colocou a mão no joelho e caiu sozinho no gramado durante a goleada de 4 a 0 do Manchester City sobre o Newcastle, no sábado (15), pela Premier League.

Apesar do susto, Erling Haaland deixou o campo caminhando e não teve constatada lesão grave, segundo informou o técnico Pep Guardiola em entrevista coletiva.

Guardiola falou sobre a situação do camisa 9 e se mostrou esperançoso quanto a sua presença no duelo decisivo diante do Real Madrid.

Quando ele caiu, todos nós ficamos assustados. Mas ele saiu sorrindo e o médico não me deu más notícias. Espero que ele esteja bem. Não falei mais com o médico. Talvez não esteja tão ruim quanto poderia estar Pep Guardiola

O Manchester City precisa reverter a vantagem construída pelo Real Madrid, que venceu o jogo de ida dos playoffs, no Etihad Stadium, por 3 a 2. Haaland marcou os dois gols do time inglês, enquanto Mbappé, Brahim Díaz e Bellingham fizeram para a equipe espanhola.

Os times voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (19), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. Vitória dos Citizens por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Quem avançar se classifica para as oitavas de final.