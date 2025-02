Apesar da vitória do Fluminense, Mano Menezes destaca chances perdidas: "meio feliz"

O Fluminense venceu o Nova Iguaçu, neste domingo, por 2 a 0, pela décima rodada do Campeonato Carioca, no Maracanã. Apesar do resultado, o técnico Mano Menezes não estava completamente satisfeito e disse que a equipe deveria ter marcado mais gols.

"A gente sai feliz com a vitória, porque é um resultado que nos aproxima dos quatro que vão passar. Mas a gente sai só meio feliz com a outra parte, porque criou oportunidades para fazer mais gols. Já criou no primeiro tempo, na minha opinião. Depois do 1 a 0, tivemos três oportunidades de ouro para fazer o segundo. Fizemos no final, mas poderíamos ter feito antes. No segundo tempo, também podíamos ter feito. Insistimos no intervalo sobre isso. Às vezes é algo que ainda falta na equipe", disse Mano Menezes.

VEEEEEEEEEEEENNNNCEEE O FLUMINEEEENNSEEE! CANO E CANOBBIO MARCAM, O FLU DERROTA O NOVA IGUAÇU E SOBE NA TABELA DO CARIOCA! VAAAAAAMMMOOOS, TRICOLOOOR! pic.twitter.com/RYlTzG8cDX ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 16, 2025

"Chutamos no travessão, o goleiro fez uma defesa bonita, Cano perdeu um gol em que a bola veio boa para chutar, mas subiu. Estivemos lá para fazer, quisemos fazer, mas só conseguimos fazer 2 a 0. Por isso, saímos meio felizes", acrescentou o treinador.

Com o resultado, o Fluminense foi aos 14 pontos e pulou para a 5ª posição, empatado com o Vasco, 4º colocado e primeiro time na zona de classificação para as semifinais. O Cruzmaltino leva vantagem no número de gols marcados, 12 contra dez.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Bangu, pela 11ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca, no Maracanã. A partida vai ser a última do dia. Por isso, o Tricolor saberá exatamente do que precisava para se classificar.

"É sempre uma faca de dois gumes. Pode aumentar a pressão, entrar em campo sabendo que precisaremos fazer isso ou aquilo. O Bangu provavelmente vai estar com uma linha mais baixa. Temos que ter calma, vamos ter que ter outras soluções. Em cima disso que vamos trabalhar a semana. O primeiro é construir uma vitória. Depois, tentar estender o placar que talvez seja necessário", projetou Mano Menezes.