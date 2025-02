Aos 18, Fonseca já bate marca de US$ 1 milhão em prêmios na carreira

Dezoito anos de idade, apenas um ano disputando torneios de nível ATP - espécie de primeira divisão do circuito - e mais de US$ 1 milhão conquistados em premiações. João Fonseca alcançou a marca milionária neste domingo, quando recebeu os US$ 100.160 (cerca de R$ 570 mil) pelo título do ATP 250 de Buenos Aires.

Embora seja o primeiro troféu de nível ATP do carioca, o cheque recebido neste domingo não é sua maior premiação da carreira. No fim do ano passado, quando conquistou o título do ATP Next Gen Finals, torneio que não contou pontos no ranking e reuniu os oito melhores tenistas de até 21 anos do circuito mundial, Fonseca embolsou US$ 526.560, o equivalente a cerca de R$ 3 milhões.

No Australian Open, em janeiro, quando passou pelo qualifying e foi derrotado na segunda rodada da chave principal, Fonseca também ganhou mais do que nesta semana, em Buenos Aires. Na ocasião, ele embolsou 200 mil dólares australianos, o que equivale a cerca de US$ 130 mil ou R$ 740 mil.

Só este ano, em três torneios profissionais, Fonseca já soma US$ 251.440 (R$ 1,4 milhão). Além dos prêmios em Buenos Aires e Melbourne, o carioca recebeu o equivalente a US$ 28.400 (cerca de R$ 160 mil) pelo título do Challenger de Camberra, também na Austrália. O torneio, de nível inferior aos ATPs, foi sua primeira conquista do ano.