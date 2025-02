Alex Poatan se encontra com Drake e é ovacionado por fãs em show na Austrália; veja

Campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC, Alex Pereira se tornou realmente uma superestrela global. Durante sua passagem pela Austrália na última semana, onde teve compromissos profissionais e comerciais, 'Poatan' aproveitou também para curtir o show do rapper Drake e, além de ser ovacionado pelos fãs presentes no local, recebeu o carinho do artista.

O registro do encontro entre os astros foi compartilhado nas redes sociais e rapidamente viralizou entre os membros da comunidade do MMA na internet (veja abaixo ou clique aqui). Nas imagens, Drake aparece cumprimentando Alex Poatan na saída do seu show. Também é possível ver, em outro momento, o campeão do UFC cercado de fãs que gritavam 'chama' - expressão que virou uma espécie de marca registrada do atleta.

Maldição de Drake

Um ávido fã de diversos esportes, Drake não só acompanha as competições, mas também costuma apostar nos resultados das principais disputas em diferentes modalidades. Inclusive, o rapper canadense ganhou a fama de 'pé frio' ao perder inúmeras apostas, muitas delas onde o time ou atleta escolhido por ele era considerado favorito. Resta saber se Alex Poatan será atingido pela chamada 'Maldição de Drake' - uma brincadeira com o retrospecto negativo do cantor nas apostas.

Próxima luta de Alex Poatan

Atual dono do cinturão meio-pesado do Ultimate, Alex Poatan tem um novo compromisso agendado. O brasileiro colocará seu título em jogo contra o russo Magomed Ankalaev - primeiro do ranking da categoria - na luta principal do UFC 313, no próximo dia 8 de março, em Las Vegas (EUA).

