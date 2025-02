Zubeldía explica saídas de Lucas e Oscar do time titular do São Paulo contra o Palmeiras: "Planejamento"

Neste domingo, o São Paulo empatou o clássico com o Palmeiras em 0 a 0, no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Antes do jogo, o técnico Luis Zubeldía decidiu tirar a dupla Lucas e Oscar, dois dos principais jogadores da equipe, do time titular.

O treinador argentino explicou que a decisão foi tomada de acordo com o planejamento realizado para controlar os minutos dos jogadores. Ambos os atletas jogaram os 90 minutos dos últimos dois jogos do Tricolor, ocorridos em Brasília, contra Velo Clube e Inter de Limeira. De acordo com o técnico, Oscar lida com um inchaço. Já Lucas não iniciou jogando por opção de Zubeldía, que acreditou que seria incorreto colocar o camisa sete em campo.

"Acredito que tivemos coragem de tirar dois jogadores importantes. Foi uma questão de planejamento, de cargas, assim como em outro momento saíram Calleri, Luciano e outros jogadores. Nós priorizamos o planejamento. Neste caso, com dois jogadores que haviam jogados 90 minutos nos últimos dois jogos em Brasília. Oscar tinha ou tem um inchaço, uma dor. No caso do Lucas, um jogador explosivo que jogou dois jogos seguidos, me parecia incorreto colocá-lo hoje", disse Zubeldía, em coletiva após o Choque-Rei.

O São Paulo conquistou a classificação às quartas de final do Paulista com o empate. Zubeldía afirmou que gostaria de ter vencido o clássico, mas destacou a importância de seguir o planejamento e de que nenhum jogador saiu de campo lesionado.

"Há coisas que são internas, minhas e dos jogadores. Tomo a decisão em benefício de toda a equipe, do grupo. Entendo, eu queria ganhar o clássico, claro. Mas o planejamento estava assim. Se eu tenho um planejamento e há que dosar cargas, acontece isso. O mais importante é que hoje ninguém terminou lesionado. Competimos bem até certo momento do segundo tempo. Ao final desse período de preparação, terminaram todos bem, somamos um ponto, nos classificamos e agora vamos seguir trabalhando para o que vem", pontuou.

O técnico são-paulino ainda criticou o gramado do Allianz Parque, que é feito com grama sintética e não natural, como na maioria dos estádios no Brasil. Nos últimos anos, o São Paulo teve que lidar com lesões de jogadores após enfrentar o rival fora de casa.

"Em relação ao gramado, vejo que todas equipes estão de acordo. Mas a Fifa permite, e se a Fifa permite por algo as equipes colocam o sintético, como o Palmeiras, o Botafogo e o Athletico-PR. Mas eu tenho certeza de que os jogadores do Brasil preferem o gramado natural, por saúde e por uma questão de espetáculo também. Acredito que em algum momento os jogadores vão ter que se juntar e falar sobre esse tema, porque eles estão perdendo ou podem perder mais a saúde", afirmou.

O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira, contra a Ponte Preta, pela 11ª rodada do Estadual. Zubeldía, no entanto, está suspenso e não poderá comandar a equipe no gramado. A bola rola no Morumbis a partir das 21h35 (de Brasília).