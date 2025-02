Vitória vence Jequié e confirma classificação para as semifinais do Baiano

O Vitória venceu o Jequié por 2 a 0 neste domingo, no Barradão, pela oitava rodada do Campeonato Baiano. Com o resultado, o Leão confirmou sua classificação para as semifinais do Estadual, já que não possui mais chance de ficar de fora dos quatro primeiros colocados.

Agora, na última rodada da primeira fase, o Vitória tentará confirmar a ida para as semifinais como dono da melhor campanha. Para isso, basta um simples triunfo sobre o Atlético-BA, fora de casa, no próximo sábado, ou um empate, se o Bahia perder para o Juazeirense.

O jogo

O Vitória abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo. Gustavo Mosquito recebeu pela direita, fez boa jogada individual, deixando a marcação para trás e cruzando na medida para Willian Oliveira chegar livre dentro da área e cabecear no cantinho, sem chances para o goleiro adversário.

O Jequié mal teve tempo de digerir o primeiro gol sofrido e o Vitória tratou de marcar o segundo. Janderson desarmou o zagueiro na entrada da área, Wellington Rato dividiu com o goleiro e a bola sobrou nos pés do atacante, que precisou apenas completar para o fundo das redes, sem ninguém no meio do caminho, para garantir o importante triunfo do Leão.

No segundo tempo, o Vitória manteve a toada e seguiu criando chances suficientes para ampliar ainda mais o placar, porém, o goleiro Thiago Passos protagonizou boas defesas para evitar que os donos da casa transformassem o triunfo em goleada.

O resultado deste domingo fez o Vitória chegar ao 16º jogo de invencibilidade, confirmando o ótimo momento vivido sob o comando do técnico Thiago Carpini.