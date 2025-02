Velo Clube e Inter de Limeira fazem duelo direto contra o rebaixamento no Paulistão

Velo Clube e Inter de Limeira entram em campo neste domingo, às 16h, no estádio Benitão, em Rio Claro, pela décima rodada do Campeonato Paulista, em um duelo direto contra o rebaixamento. As duas equipes vivem momentos complicados na competição e precisam da vitória para respirar na tabela.

A Inter de Limeira ainda não venceu no Paulistão e ocupa uma posição delicada na zona de rebaixamento. O time vem de uma dura derrota, em casa, para o Palmeiras por 3 a 0 e entra em campo pressionado pela necessidade de um resultado positivo. Com um desempenho abaixo do esperado, sabe que qualquer tropeço pode comprometer ainda mais sua situação na luta pela permanência na elite estadual.

O Velo Clube também não vive boa fase. O time de Rio Claro não vence há cinco partidas, desde o triunfo sobre o Santos. No entanto, na última rodada, arrancou um empate heroico contra o São Paulo, em um movimentado 3 a 3, no está Mané Garrincha, resultado que trouxe um pouco mais de confiança ao elenco.

Apesar do momento instável, o Velo tem a vantagem de jogar em casa e precisa aproveitar essa oportunidade para se afastar da zona da degola. Atualmente, soma seis pontos e é a primeira fora da zona de rebaixamento.

O histórico do confronto entre eles aponta equilíbrio. Em dez partidas disputadas, foram três vitórias para cada lado e quatro empates. O último encontro aconteceu em 2019, pela Copa Paulista, e terminou empatado por 1 a 1.

O Velo Clube tem duas novidades: o lateral-direito Yuri e o meia Marcelo Augusto. Ambos cumpriram suspensão diante do São Paulo e são novamente opções para o técnico Guilherme Alves.

"A equipe está evoluindo e mostrou isso no empate com o São Paulo. Esse elenco não desiste e vai lutar até o fim para conquistar os nossos objetivos. Temos três finais pela frente e vamos em busca da vitória diante da Inter de Limeira", afirmou o treinador.

A Inter de Limeira não poderá contar com o volante Marlon, suspenso pelo acúmulo de cartões. Flávio é quem deve assumir o posto. A tendência é que o time seja bem semelhante daquele que acabou sendo derrotado pelo Palmeiras.

"Vale a vida do clube no maior e mais importante campeonato do país. Já enfrentei situações bem parecidas e consegui o objetivo no final. Aqui o tempo é mais curto, mas espero manter a Inter na divisão de elite", disse Márcio Fernandes.

FICHA TÉCNICA

VELO CLUBE X INTER DE LIMEIRA

VELO CLUBE - Pablo; Rafael Ribeiro, Julio Vaz e Gabriel Mancha; Yuri, Pedro Favela, Marcelo Augusto, Sillas, Jefferson Nem e Léo Campos; Daniel Amorim. Técnico: Guilherme Alves.

INTER DE LIMEIRA - Igo Gabriel; Felipe Albuquerque, Eduardo Porto, Carlão, Alysson Dutra e Leocovick; Flávio, Bernardo, Rhuan e Albano; Alex Sandro. Técnico: Márcio Fernandes.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi.

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio Benitão, em Rio Claro (SP).