UFC 317! Ultimate define detalhes do tradicional card da 'Semana Internacional da Luta'

Um dos eventos mais aguardados do calendário anual do Ultimate, o tradicional card da 'Semana Internacional da Luta' teve seus detalhes definidos pela empresa nesta semana. Através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), a liga presidida por Dana White confirmou que o UFC 317, show numerado, fará as honras e ocupará a especial data do dia 28 de junho na temporada de 2025. No site oficial da companhia, a empresa também definiu que a atração, como de costume, será sediada em Las Vegas (EUA).

Por se tratar de um evento especial, a programação da chamada 'semana da luta' também inclui a cerimônia do Hall da Fama - além dos já conhecidos eventos como coletiva de imprensa e pesagens. O show de gala do UFC, que homenageia grandes nomes e combates históricos da liga, será realizado na quinta-feira que antecede o UFC 317, no dia 26 de junho. Recentemente, o embate entre Israel Adesanya e Kelvin Gastelum foi induzido para o seleto grupo na 'Ala Lutas'.

Expectativa de grandes combates

Em 2024, o UFC programou o retorno de Conor McGregor para o card da Semana Internacional da Luta. Entretanto, com a lesão do irlandês às vésperas do evento, a alta cúpula da empresa agiu rapidamente e escalou Alex Poatan como o grande protagonista da noite. Mesmo em cima do laço, o campeão dos meio-pesados (93 kg) aceitou a oferta e nocauteou Jiri Prochazka para defender seu cinturão na luta principal do UFC 303, também sediado em Las Vegas.

Para 2025, os fãs de MMA também anseiam por grandes combates encabeçando o evento. De forma quase unânime através dos comentários nas redes sociais do Ultimate, os torcedores fazem um apelo para que Jon Jones vs Tom Aspinall lidere o UFC 317. A eventual superluta, que unificaria os títulos dos pesos-pesados, é o confronto dos sonhos de quase todos os amantes da modalidade para a atual temporada. Outro duelo atrativo seria uma disputa pelo cinturão 'BMF' entre Charles Do Bronx e Max Holloway, que já possuem um acordo verbal para duelarem justamente na 'Semana Internacional da Luta'. Apesar dos rumores, nenhum combate foi anunciado para o show.

