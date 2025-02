Transmissão ao vivo de Cruzeiro x América pelo Mineiro: veja onde assistir

Cruzeiro e América-MG medem forças hoje (16), às 16h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Mineiro.

Onde assistir? TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view) transmitem o clássico ao vivo. O Placar UOL acompanha em tempo real.

A Raposa foi a líder do Grupo C, com 11 pontos. Do outro lado, o Coelho liderou o Grupo B, com 13 pontos.

O Cruzeiro teve o técnico Leonardo Jardim à beira do campo na última rodada. Com uma equipe alternativa, porém, o clube acabou derrotado (2 a 1).

O América não vence há três jogos na competição. O Coelho vem de empates contra Aymorés, Tombense e o próprio Cruzeiro.

Cruzeiro x América-MG -- Campeonato Mineiro