Torcida vaia Palmeiras e protesta contra Leila Pereira e Anderson Barros após empate no Choque-Rei

A torcida do Palmeiras não aliviou para o time após o empate sem gols com o São Paulo, que aconteceu na noite deste domingo, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Após o apito final no Allianz Parque, parte da torcida vaiou a equipe e cobrou a presidente Leila Pereira e o diretor de futebol Anderson Barros.

"Ô, Leila, incompetente, pegou o Palmeiras para brincar de presidente", "Ei, Barros, vai tomar no c...", foram os gritos entoados por torcedores.

Essa não é a primeira vez que os torcedores criticam a diretoria. Uma das principais cobranças são por contratações. Até o momento, neste ano, o Verdão trouxe quatro reforços: Facundo Torres, Paulinho, Emiliano Martínez e Bruno Fuchs (empréstimo). Por outro lado, se despediu de dez peças, incluindo Caio Paulista, que foi emprestado para o Atlético-MG.

Com este resultado, o Palmeiras se mantém fora da zona de classificação às quartas de final do Estadual. O Verdão fica com 17 pontos, na terceira posição do Grupo D, atrás de São Bernardo e Ponte Preta, que têm 22 e 19 pontos, respectivamente.

Dessa forma, o Verdão não depende mais só de si para avançar. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira volta a campo nesta quinta-feira para enfrentar o Botafogo-SP, pela 11ª rodada da competição. A bola rola no Allianz Parque, a partir das 19h30 (de Brasília).

A campanha do Palmeiras no Estadual conta com quatro vitórias, cinco empates e uma derrota.