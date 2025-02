Técnico do Barcelona vê Bellingham "desrespeitoso" em expulsão e almeja liderança

O Barcelona entra em campo nesta segunda-feira, contra o Rayo Vallecano, e pode assumir a liderança do Campeonato Espanhol. Hansi Flick, treinador da equipe catalã, em coletiva pré-jogo cedida neste domingo, comentou a rodada e falou a respeito da expulsão de Bellingham, na partida de sábado.

De acordo com a plataforma Movistar+, o camisa 5 disse ao árbitro: "I'm talking to you with respect, fuck off" ("Estou falando com você com respeito, vá se f...").

"Eu acho que é desrespeitoso, é assim para mim. Eu não deveria decidir e não é da minha conta. Não é uma situação que me afeta. Mas eu digo aos meus jogadores para não perderem tempo ou energia dizendo certas coisas. Por que falar sobre isso? Há uma pessoa que fala com o árbitro, e é o capitão. Eu não gosto desse tipo de comportamento, e eu disse isso aos meus jogadores hoje. Não é bom para o time. Um cartão vermelho nos enfraquece e não queremos isso", disse Hansi Flick.

O meia inglês, por sua vez, negou ter insultado o árbitro no empate do Real Madrid com o Osasuna, jogo em que foi expulso aos 39 minutos do primeiro tempo. Bellingham afirmou estar expressando sua frustração consigo mesmo e não com o árbitro José Muniera Montero.

Barcelona pode assumir a liderança

Em caso de triunfo sobre o Rayo Vallecano, o Barça se torna o novo líder do Espanhol. Isso porque a equipe do brasileiro Raphinha se igualaria ao número de pontos do Real Madrid (51), no entanto se sobressairia pelo primeiro critério de desempate - o confronto direto. No primeiro turno, os catalães bateram os merengues pelo placar de 4 a 0.

"Para mim, o que importa é focar em nós mesmos. É o melhor que podemos fazer. Sei que é importante para o Real ser o líder. Para todos. É importante e dá confiança. Mas temos que jogar e vencer e mostrar que estamos jogando muito bem", afirmou Hansi Flick, quando questionado sobre a possível liderança. "Gosto de ir direto ao ponto e começar logo, mas a realidade é o que é, e isso mostra que o Campeonato Espanhol é muito acirrado e há muitos times que podem vencê-lo. Isso é futebol. Queremos vencer."

Às 17h (de Brasília) desta segunda-feira, o Barcelona (3º) recebe o Rayo Vallecano (6º), no Estádio Olímpico Lluís Companys. A bola rola pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol.

"Tenho a sensação de que o time quer mostrar o quão bons eles são e sua mentalidade. Para nós é extraordinário ter algo assim, eles amam treinar e amam melhorar. É isso que vejo. E em relação ao campeonato, eles têm a confiança dos treinos e das partidas. Dizemos a nós mesmos que queremos melhorar, e temos que continuar avançando nesse sentido", completou o treinador do Barcelona.