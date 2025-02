Italo brilha, é campeão e surfa com bandeira do Brasil em Abu Dhabi

Italo Ferreira é o primeiro campeão da etapa da WSL na piscina de ondas de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

O que aconteceu

O brasileiro se sagrou campeão antes mesmo do fim das segundas tentativas. A comemoração veio quando ele estava em solo, logo após a terceira onda de Rio Waida, que não poderia mais ultrapassá-lo matematicamente.

Ele registrou 17,27 no somatório de suas primeiras notas de direita e esquerda e confirmou o título antecipadamente. O indonésio não podia mais superar o brasileiro e terminou com 14,50 no combinado.

O potiguar se emocionou com o título e vestiu a bandeira do Brasil para voltar à água. Ele amarrou a bandeira no pescoço como uma capa e se apresentou com ela na sua segunda direita. Ele encerrou sua participação levantando a bandeira enquanto pegava a onda na esquerda.

Italo conquista seu primeiro título na piscina e aumenta a hegemonia brasileira nas ondas artificiais. Ele foi vice-campeão da última edição do Surf Ranch, disputada em 2023. Com o título de Italo, o Brasil venceu quatro das cinco etapas disputadas na piscina.

Caminho de Italo À final em Abu Dhabi

Classificatório (bateria 6)

Italo Ferreira: 12,90 (5,50 de direita + 7,40 de esquerda)

Bronson Meydi: 11,30

Joel Vaighan: 10,50

Oitavas (bateria 5)

Italo Ferreira: 15,17 (6,67 de direita + 8,5 de esquerda)

Mateus Herdy: 12,6

Quartas (bateria 3)

Italo Ferreira: 16,80 (7,67 de direita + 9,13 de esquerda)

Kanoa Igarashi: 13,30

Semi (bateria 2)

Italo Ferreira: 17,37 (8,17 de direita + 9,20 de esquerda)

Jack Robinson: 15,03

Final