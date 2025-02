Italo 'voa' e vai à semi na piscina de ondas em Abu Dhabi; Dora e Pupo caem

O campeão olímpico Italo Ferreira será o único representante do Brasil na semifinal da etapa de Abu Dhabi da WSL.

O que aconteceu

Italo atropelou o japonês Kanoa Igarashi em sua bateria, registrando a maior nota das quartas. O baiano brilhou, acertou um aéreo brutal para receber 9,13 na esquerda (2ª maior nota do evento), e passou com somatória de 16,80, diante de 13,30 do combinado do adversário.

Seu adversário na semi será o australiano Jack Robinson, que eliminou Yago Dora na piscina de ondas. Robinson conseguiu melhorar sua nota na segunda tentativa de esquerda e superou o brasileiro por 0,63 —13,83 contra 13,20.

Miguel Pupo também se despediu nas quartas. Ele não foi páreo para o australiano Ethan Ewing, que dominou a primeira bateria do dia e avançou com 14,50, com vantagem de 2,3 na nota combinada para o adversário.

As semifinais e a final serão disputadas ainda neste domingo (16). Neste momento, as surfistas estão na água para as baterias das semis femininas.