São Paulo tem Lucas e Oscar na reserva, e Palmeiras vai com Flaco López titular; veja escalações

Palmeiras e São Paulo estão definidos para o clássico que acontece neste domingo pela décima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no Allianz Parque, a partir das 18h30 (de Brasília).

Zubeldía optou por deixar Lucas Moura e Oscar no banco e escalar três zagueiros. Enquanto ABel optou por manter Emiliano Martínez com a vaga no meio, e Estêvão no banco. Flaco López segue como titular.

O técnico Abel Ferreira escalou o Palmeiras com: Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos, Raphael Veiga; Mauricio, Facundo Torres e Flaco López.

Já Zubeldía manda a campo um São Paulo com: Rafael; Arboleda, Ruan e Alan Franco; Igor Vinícius, Pablo Maia, Alisson, Luciano e Enzo Díaz; André Silva e Calleri.

Para a partida, o Palmeiras não conta com os lesionados Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Paulinho (cirurgia na perna direita) e Felipe Anderson (transição física).

Os desfalques do São Paulo são Luiz Gustavo, Rodriguinho e Young, que estão em processo de readaptação física.

O Verdão entra em campo fora da zona de classificação. No momento, está em terceiro lugar do Grupo D, com 16 pontos, três atrás da Ponte Preta, que empatou com o Botafogo-SP. Assim, se vencer o Choque-Rei, o Palmeiras iguala a Macaca em pontos e ultrapassa nos critérios de desempate.

Do outro lado, o São Paulo está praticamente classificado às quartas. O Tricolor tem 15 pontos e lidera o Grupo C. Se bater o rival neste domingo, avança na primeira posição da chave.