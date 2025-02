São Paulo será "fiel da balança" na luta do Palmeiras pela classificação no Paulista

O São Paulo será o "fiel da balança" do Palmeiras nesta reta final do Campeonato Paulista. Além do clássico deste domingo, no Allianz Parque, o Tricolor enfrentará outros dois concorrentes diretos do Verdão por uma vaga nas quartas de final do torneio.

Uma vitória do São Paulo sobre o Palmeiras em pleno Allianz Parque prejudicará e muito a equipe comandada por Abel Ferreira no Campeonato Paulista. O Verdão é apenas o terceiro colocado do Grupo D, com 16 pontos, atrás de São Bernardo, líder, com 19, e Ponte Preta, em segundo lugar, também com 19 tentos, mas com uma vitória a menos que o time do ABC.

Como se não bastasse, o São Paulo ainda terá pela frente nas últimas duas rodadas do Paulistão justamente os concorrentes diretos do Palmeiras: Ponte Preta e São Bernardo.

O São Paulo recebe a Ponte Preta na próxima quarta-feira, às 21h35 (de Brasília), no Morumbis. Depois, o Tricolor fecha a campanha na primeira fase do Paulistão contra o São Bernardo, no domingo seguinte, às 18h30 (de Brasília), no estádio Primeiro de Maio, no ABC.

O Palmeiras corre o risco de ficar de fora das quartas de final do Campeonato Paulista pela primeira vez desde 2010. Naquela edição, os quatro primeiros da tabela disputavam as semifinais, e o Verdão terminou a primeira fase em 11º lugar.

A eliminação precoce no Estadual seria ainda mais frustrante para o Palmeiras devido à possibilidade de o clube atingir uma marca especial no Campeonato Paulista, já que nunca houve um tetracampeão consecutivo na história do torneio.