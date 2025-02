São Paulo empata com Palmeiras, mantém rival fora da zona de classificação e avança no Paulista

Neste domingo, Palmeiras e São Paulo empataram por 0 a 0, em duelo válido pela décima rodada do Campeonato Paulista, no Allianz Parque. Ao fim da partida, a torcida palmeirense no estádio vaiou a equipe na saída do gramado e protestou contra dirigentes.

Com este resultado, o Tricolor se garante nas quartas de final do Estadual e fica com 16 pontos, na liderança do Grupo C. Enquanto o Palmeiras, com 17, segue na terceira posição do Grupo D, fora da zona de classificação ao mata-mata, a dois pontos da Ponte Preta e a cinco do São Bernardo.

Agora, o Palmeiras passa a focar no Botafogo, seu adversário pela 11ª rodada do Estadual. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O São Paulo, por sua vez, duela com a Ponte Preta, na quarta-feira, a partir das 21h35, no Morumbis.

O jogo

O Palmeiras teve uma dor de cabeça logo aos três minutos do primeiro tempo. Mauricio se chocou com Ruan e ficou caído com dores no ombro. Após atendimento médico, precisou ser substituído e deu lugar para Estêvão. Aos 14 minutos, Raphael Veiga cobrou falta direto, de longe, e mandou em cima da barreira do São Paulo. Cerca de três minutos depois, Flaco López avançou bem pela direita, bateu de dentro da área e acertou a rede de Rafael pelo lado de fora.

As equipes protagonizaram um primeiro tempo bem disputado. Contudo, nem Palmeiras nem São Paulo levaram muito perigo às metas adversárias. Raphael Veiga cobrou escanteio na área, Flaco López subiu alto e testou, mas mandou a bola por cima do travessão de Rafael. Somente aos 43, o São Paulo teve sua primeira finalização no jogo. Luciano recebeu na intermediária e bateu firme, mas para longe do gol de Weverton.

No início do segundo tempo, Alisson cobrou falta pela esquerda, mandou na área e Weverton ficou com a bola, de forma tranquila. Aos sete minutos, após bom passe de André Silva, Calleri foi lançado no ataque, que ia saindo cara a cara com o goleiro do Verdão, que se antecipou e mandou a bola para longe. Três minutos depois, Richard Ríos arriscou de longe e viu Rafael fazer a defesa.

Na sequência, Piquerez cruzou na área, Flaco cabeceou, a bola pingou no chão na frente do goleiro são-paulino e foi para fora. Aos 16, o São Paulo teve boa chance de abrir o placar. Após lançamento de Arboleda, Mayke desviou e Lucas apareceu sozinho avançando na área. Ele bateu cruzado e Weverton espalmou. O Palmeiras respondeu aos 23, em um cabeceio de Gómez, que foi com perigo para o gol.

Três minutos depois, o Palmeiras ficou perto de marcar o primeiro. Aníbal Moreno fez boa jogada pela direta, Marcos Rocha recebeu na entrada da área, cruzou e encontrou Flaco López, na segunda trave. O argentino cabeceou firme e viu Rafael espalmar, em grande defesa.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS 0 X 0 SÃO PAULO

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 16 de fevereiro de 2025



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza



Assistentes: Neuza Ines Back e Danilo Ricardo Simon Manis



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral



Público: 37.985 torcedores



Renda: R$ 3.730.200,50



Cartões amarelos: Alisson, Enzo Díaz, Calleri, Rafael, Zubeldía (técnico) e Maxi Cuberas (auxiliar técnico) (São Paulo)



Cartões vermelhos: nenhum



Gol: nenhum

PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Murilo, Gustavo Gómez (Thalys) e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos (Aníbal Moreno) e Raphael Veiga (Allan); Mauricio (Estevão), Facundo Torres e Flaco López.



Técnico: Abel Ferreira

SÃO PAULO: Rafael; Arboleda, Ruan e Alan Franco; Igor Vinícius (Cédric), Pablo Maia, Alisson (Marcos Antônio), Luciano (Oscar) e Enzo Díaz; André Silva (Lucas) e Calleri.



Técnico: Luis Zubeldía