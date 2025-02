São Paulo: Críticas a Zubeldía são injustas? RMP e Bira debatem pressão

A lembrança recente do time campeão da Copa do Brasil aumenta a pressão sobre Zubeldía no São Paulo, afirmou Bira, no Fim de Papo, neste domingo (16).

Renato Maurício Prado ressaltou que o torcedor são-paulino não criou uma conexão com o treinador argentino.

Desde a saída do Dorival, o são-paulino fica buscando aquele time. As peças se mantiveram, muitos jogadores tiveram sequência, o elenco foi encorpado. [...] Então, o torcedor, na hora de avaliar, coloca o São Paulo neste lugar de disputa de títulos, que talvez tenha ficado com o Dorival.

Bira

A torcida do São Paulo não se apaixonou pelo Zubeldía. Ele é sempre o primeiro culpado de tudo de errado que acontece com o time. [...] Se tivesse tomado uma lambada do Palmeiras hoje, a situação ficaria complicada. Mas ele parou o Palmeiras do Abel dentro do Allianz, não é pouca coisa.

Renato Maurício Prado

