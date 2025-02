São Bernardo vence o Guarani e abre vantagem na liderança do Grupo D

No grupo mais difícil do Campeonato Paulista, o São Bernardo abriu uma vantagem preciosa na liderança do Grupo D. Pela 10ª rodada, o time do ABC Paulista superou o Guarani por 1 a 0, neste domingo (16), no estádio 1º de Maio. Guilherme Queiroz foi o autor do único gol do confronto.

O São Bernardo pode até garantir a classificação nesta rodada, mas para isso terá que torcer para uma derrota do Palmeiras no clássico contra o São Paulo. Com 22 pontos, aparece na ponta do Grupo D, três pontos a mais que a Ponte Preta, vice-líder, e seis a mais que o time de Abel Ferreira.

Já o Guarani, mesmo com o revés, não sai da zona de classificação do Grupo B, mas pode perder a liderança em caso de vitória do Santos diante do Água Santa. Com 11 pontos, está empatado com Red Bull Bragantino e Portuguesa, porém com vantagem nos critérios de desempate. O Santos é o quarto, com nove e pode chegar a 12, assumindo o primeiro lugar.

Como de costume, o São Bernardo começou pressionando e já levou perigo logo no início, em chute de Fabrício Daniel, defendido por Gabriel Mesquita. O duelo era aberto, com bastante espaço para os dois times. O Guarani até chegou a balançar as redes com João Marcelo, mas anulado por impedimento.

O lance deixou o time de Campinas animado que carimbou o travessão em cobrança de falta de Caio Mello. Com o passar do tempo, o ritmo do duelo caiu drasticamente devido ao forte calor. Mesmo assim, na reta final, o Guarani ainda chegou duas vezes, com Rafael Bilu, que parou em Alex Alves, e com João Marcelo, que acertou a trave.

Na volta do intervalo, mantendo a postura de pressionar nos primeiros minutos, o São Bernardo abriu o placar. Rodrigo Ferreira cruzou rasteiro e Guilherme Queiroz empurrou para as redes. O gol foi anulado por impedimento, mas confirmado com o auxílio do VAR. Na sequência, o Guarani teve grande chance de empatar, mas Bilu parou no goleiro Alex Alves.

Após o susto, o time da casa passou a administrar a vantagem. Priorizando a posse de bola, trocava passes e explorava o contra-ataque. Do outro lado, faltava criatividade dos visitantes para aproveitar as oportunidades. Na reta final, o São Bernardo chegou a ampliar, mas desta vez o gol de Lucas Raian foi anulado pelo VAR, o que não chegou a fazer falta e o time do ABC controlou o resultado até o fim do jogo.

O Guarani volta a campo na quarta-feira, quando recebe o Velo Clube, às 19h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Já o São Bernardo atua na quinta-feira, às 21h35, quando encerra a 11ª rodada contra a Portuguesa, no Pacaembu.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 1 X 0 GUARANI

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Hélder, Matheus Salustiano e Pedro Carrerete (Rafael Forster); Rodrigo Ferreira, Lucas Lima (Emerson Santos), Romisson e Pará; Rodolfo (Lucas Rian), Fabrício Daniel (Guilherme Queiroz) e Léo Jabá (Felipe Azevedo). Técnico: Rodrigo Catalá.

GUARANI - Gabriel Mesquita; Yan Henrique, Raphael Rodrigues, Lucas Rafael (Deni Júnior) e Vinícius Kauê (Titi); Nathan Camargo, Caio Mello, Isaque (Luiz Miguel) e João Victor (Anderson Leite); Rafael Bilu e João Marcelo. Técnico: Maurício Souza.

GOL - Guilherme Queiroz, aos três minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Romisson, Pará e Rodrigo Ferreira (São Bernardo).

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA - R$ 35.040,00.

PÚBLICO - 1.007 torcedores.

LOCAL - Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).