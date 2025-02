Por que São Bernardo virou 'alvo' dos gigantes na reta final do Paulistão?

Dono da segunda melhor campanha do Campeonato Paulista, o São Bernardo vem incomodando na competição e, na reta final da fase de grupos, pode atrapalhar de vez a vida de Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians.

O alvo tem nome

O São Bernardo é o líder do Grupo D, que tem o Palmeiras fora da zona de classificação às quartas de final — a Ponte Preta, 2ª colocada, tem os mesmos 19 pontos do Tigre, mas já atuou na rodada e fica atrás pelo número de vitórias.

O time do ABC recebe o Guarani, que faz parte do Grupo B, neste domingo (16). O duelo, marcado para as 16h (de Brasília), pode deixar o elenco de Ricardo Catalá ainda mais distantes dos concorrentes.

Uma vitória são-bernardense pode complicar de vez a vida do alviverde, que encara o rival São Paulo em seu estádio às 18h30 (de Brasília). Em caso de tropeço palmeirense, os comandados de Abel Ferreira podem chegar à última rodada sem chance de classificação.

O Santos é outro que seca o São Bernardo, e o motivo é semelhante: a briga por vaga nas quartas de final. Depois do Guarani, o Tigre encara a Portuguesa, que também está no páreo para avançar de fase ao lado do Peixe — neste momento, aliás, Neymar e companhia estão só na 3ª posição do Grupo B.

Já o São Paulo fará seu último jogo da fase inicial contra o clube do ABC. O Tricolor ainda não tem a 1ª posição do Grupo C confirmada — a equipe de Luis Zubeldía pode, portanto, decidir o mando de campo nas eliminatórias no confronto em questão.

Por fim, o Corinthians também tem os olhos voltados ao São Bernardo. O alvinegro empatou contra a Portuguesa e, já garantido nas quartas com 26 pontos no Grupo A, ainda corre risco de perder a melhor campanha geral justamente para o Tigre.

Veja como está o Grupo D

1 - São Bernardo: 19 pontos (9 jogos)

2 - Ponte Preta: 19 pontos (10 jogos)

3 - Palmeiras: 16 pontos (9 jogos)

4 - Velo Clube: 6 pontos

Veja como está a briga por melhor campanha

1 - Corinthians: 26 pontos (11 jogos)

2 - São Bernardo: 19 pontos (9 jogos)

