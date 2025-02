Santos x Água Santa: horário e onde assistir ao jogo pelo Paulistão 2025

Santos e Água Santa entram em campo neste domingo (16), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em jogo válido pela 10ª rodada do Paulistão.

Onde assistir? TNT (TV por assinatura) e Max (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Santos é o terceiro colocado do Grupo B, com nove pontos. O grupo está embolado, e o Peixe continua na briga pela classificação às quartas de final.

O Santos ainda não venceu desde a reestreia de Neymar. Na rodada passada, o Peixe perdeu o clássico para o Corinthians.

Do outro lado, o Água Santa é o lanterna do Grupo C e luta contra a degola. O Netuno vem de um empate em 0 a 0 contra a Portuguesa.

Santos x Água Santa -- Campeonato Paulista