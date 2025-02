Santos respalda Caixinha e só vai pensar em demissão se time for eliminado

A diretoria do Santos só vai pensar em demitir Pedro Caixinha se o time for eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

O Santos entende que o trabalho de Caixinha está no caminho certo, apesar dos resultados ruins no Estadual.

O Peixe espera que o time melhore com mais tempo de trabalho e reforços, mas também pensa que a classificação às quartas de final é o mínimo.

O presidente Marcelo Teixeira é a favor de trabalhos longos. Porém, pensa que o Santos de Carille era pior em 2024 e foi vice para o Palmeiras. O objetivo é pelo menos estar na semifinal.

O clube da Vila Belmiro começou a rodada na terceira colocação do Grupo B, com nove pontos, atrás do Guarani (11) e Portuguesa (10).

O Santos precisa vencer o Água Santa neste domingo (16), na Vila Belmiro, e também derrotar Noroeste e Inter de Limeira para não depender de outros resultados.

Adaptação

O Santos mudou o jeito de jogar quando trouxe o ofensivo Caixinha para substituir o criticado Carille.

A teoria, porém, se viu pouco na prática. O Peixe perdeu quatro dos nove jogos e levou mais gols (13) do que marcou (11).

O CEO Pedro Martins acredita que esse processo demanda tempo e que o time vai embalar. A vitória sobre o São Paulo e a boa atuação em parte da derrota para o Corinthians são tidas como boas notícias internamente.

Se o Santos avançar, Caixinha terá alguns dos reforços que pediu. Rollheiser e Deivid Washington estariam à disposição. Thiago Maia também está perto de ser contratado.