Salah marca, Liverpool bate Wolverhampton e administra vantagem na ponta do Inglês

Neste domingo, no Anfield, o Liverpool superou o Wolverhampton por 2 a 1, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. Luis Díaz e Salah cravaram para os mandantes, enquanto o brasileiro Matheus Cunha diminuiu para os viistantes.

Desta maneira, o Liverpool, com 60 pontos, administrou a sua vantagem de sete unidades na liderança do Inglês em relação ao Arsenal, que também venceu na rodada. Já o Wolverhampton, de Vítor Pereira, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento (17º), com 19 pontos conquistados.

Pela 26ª rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool visita o Aston Villa, às 16h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Villa Park. Por sua vez, o Wolverhampton, no próximo sábado, às 12h, visita o Bournemouth, no Vitality Stadium.

OS GOLS

O Liverpool inaugurou o marcador aos 14 minutos do primeiro tempo. Luis Díaz passou para Salah, dentro da área, que errou o domínio. Com isso, a defesa do Wolverhampton não conseguiu afastar o perigo e a bola sobrou para o colombiano, que dividiu com o goleiro e mandou para o fundo das redes.

Os mandantes ampliaram aos 36 minutos. Luis Díaz driblou o goleiro José Sá e foi derrubado dentro da grande área. Desta maneira, a arbitragem assinalou a penalidade máxima e Salah assumiu a cobrança. O egípcio não desperdiçou a oportunidade e cravou de 23º gol neste Campeonato Inglês.

O Wolverhampton diminuiu aos 21 minutos do segundo tempo. Fora da área, Matheus Cunha recebeu passe de Bellegarde, limpou a marcação de Gravenberch e, de canhota, mandou no canto direito de Alisson, que não alcançou.