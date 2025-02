Rafael elogia trabalho defensivo contra o Palmeiras e projeta próximos jogos do São Paulo no Paulista

O São Paulo empatou sem gols com o Palmeiras neste domingo, no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Craque do jogo, Rafael elogiou o trabalho defensivo da equipe, que sofreu com bolas áreas.

O goleiro do Tricolor fez uma grande defesa no segundo tempo, em um cabeceio forte de Flaco López, e foi eleito o melhor jogador da partida pela FPF (Federação Paulista de Futebol). Ele ressaltou que o clube queria a vitória, mas destacou a importância do resultado.

"Falando sobre o lance, a gente sabe o quanto o time do palmeiras é forte na bola área. Grandes cabeceadores, o Flaco é um deles. Bola muito rápida, tive que pegar na velocidade, porque foi uma jogada muito rápida. Acredito que fizemos um bom jogo, é muito difícil jogar aqui contra o Palmeiras. Fizemos defensivamente um grande jogo, soubemos nos defender, anular o ataque do Palmeiras. É claro que estamos em uma pré-temporada, caminhando em um campeonato tão difícil que é o Paulista. Nós teremos ajustes, vai ser difícil ajustar de um jogo para o outro, sendo que a gente jogou três jogos em uma semana. Fico feliz pela gente ter saído sem levar gols. Claro que queríamos a vitória, mas nós vamos continuar trabalhando para evoluir, fazer grandes correções e chegar ainda mais forte para a fase final do campeonato", disse o goleiro, após a partida.

Tricolor nas quartas de final ?? Com o empate neste domingo, o São Paulo chegou aos 16 pontos e garantiu vaga nas quartas de final do @Paulistao.#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/ux04Cg68J0 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 16, 2025

Com o empate, o São Paulo garantiu a vaga no mata-mata do Campeonato Paulista. Agora, a equipe busca conquistar mais pontos na reta final da primeira fase para ter a vantagem de decidir as quartas de final em casa. Rafael falou sobre a importância dos últimos jogos do Tricolor.

"Nós sabemos que já nos classificamos, mas também da importância que é classificar bem na tabela geral para que a gente possa jogar os próximos jogos para o Morumbis, que é onde temos uma força muito grande junto com a nossa torcida. Nós vamos encarar esses últimos dois jogos com muita dedicação para fazer os seis pontos, ficar o mais alto na tabela e poder levar o jogo junto do nosso torcedor, que faz muito diferença", disse Rafael.

O Tricolor lidera o Grupo C do Paulista, com 16 pontos, quatro a mais que o vice-líder Novorizontino. A equipe do técnico Luis Zubeldía volta a campo na quarta-feira, contra a Ponte Preta, no Morumbis, e encerra a primeira fase no domingo, contra o São Bernardo, fora de casa.