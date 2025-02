Piquerez concorda com vaias da torcida e diz que está 'difícil' fazer gols

O lateral-esquerdo Piquerez concordou com as vaias da torcida do Palmeiras após o empate por 0 a 0 contra o São Paulo, neste domingo (16), no Allianz Parque, pela décima rodada do Paulistão. O defensor comentou o "drama" vivido pelo Alviverde para avançar no campeonato.

Resultado não sei injusto, mas tentamos até o final. Ficou claro que vieram buscar um ponto, talvez a vitória no contra-ataque. Fomos superiores, mas está sendo difícil na última parte, para fazer o gol. Temos possibilidade de classificar, vamos trabalhar e lutar até o fim. São dois jogos de responsabilidade nossa, assim como todos. Somos um time muito grande, por isso que a torcida reclama, estão certos. Temos de continuar focados e trabalhando para reverter, fazer seis pontos e classificarmos. Piquerez ao UOL Play

Palmeiras empata e vive 'drama'

O Palmeiras teve atuação apática diante do São Paulo. Em casa, o Alviverde não conseguiu se impor e deixou o campo vaiado pela torcida.

O Verdão chegou aos 17 pontos e é o terceiro colocado do Grupo D. A equipe aparece atrás de São Bernardo (22) e Ponte Preta (19) faltando duas rodadas para o fim da primeira fase.

A equipe volta a campo na quinta-feira (20). O duelo será contra o Botafogo-SP, às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque.