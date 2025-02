Piquerez dá razão à torcida do Palmeiras por vaias após empate contra o São Paulo: "Estão certos"

O Palmeiras empatou sem gols com o São Paulo na noite deste domingo, em duelo da décima rodada do Campeonato Paulista, no Allianz Parque. O resultado mantém o Verdão fora da zona de classificação às quartas do Estadual. O lateral esquerdo Piquerez deu razão à torcida, que vaiou o time após a partida e falou sobre a luta pela vaga, que fica mais difícil.

"Esses dois jogos são de total responsabilidade nossa, assim como todos os jogos. Somos um time grande, por isso a torcida reclama, estão certos. Temos que continuar focados, trabalhando para reverter e fazer seis pontos de seis para se classificar", disse à Cazé TV.

Com o empate, o Palmeiras viu o São Paulo avançar no Estadual, assegurando a vaga com 16 pontos, no Grupo C. Enquanto isso, o Alviverde se manteve fora da zona de classificação, com 17 pontos, a dois de distância da Ponte Preta, que é a segunda colocada na chave. O São Bernardo é o líder, com 22.

A equipe comandada por Abel Ferreira passa, novamente, a depender de um tropeço da Ponte Preta a duas rodadas do fim da fase de grupos. Se vencesse o Choque-Rei, poderia ter superado a Macaca no saldo de gols.

Tentando a vaga no mata-mata, o Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira, quando enfrenta o Botafogo-SP, pela 11ª rodada. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque.