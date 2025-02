Empate sem emoção classifica São Paulo e mantém Palmeiras em risco

Palmeiras e São Paulo ficaram no 0 a 0 na noite deste domingo (16), no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, em partida de poucas chances e muitos erros de passes e finalizações.

O primeiro tempo foi morno, enquanto a segunda etapa foi mais movimentada, mas com pouca emoção. No entanto, nenhuma das equipes conseguiu aproveitar as chances para abrir o placar.

As equipes respeitaram um minuto de silêncio em homenagem ao meia Gabriel Popó, do XV de Jaú, que morreu após sofrer um mal súbito no alojamento da equipe, na manhã de hoje.

O Alviverde continua fora da zona de classificação do Grupo D, com 17 pontos, dois atrás da Ponte Preta, vice-líder. Ainda restam duas rodadas para a equipe buscar a ida às quartas de final.

Já o Tricolor Paulista lidera o Grupo C com 16 pontos, e está com a vaga garantida para a próxima etapa do Paulistão — uma vez que não pode ser alcançado pelo terceiro colocado da chave, o Noroeste, que somou 7 pontos.

O próximo adversário do Palmeiras será o Botafogo-SP, no Allianz Parque. As equipes se enfrentam pela 11ª rodada do Paulistão, na quinta-feira (20), às 19h30 (de Brasília).

O Tricolor retorna ao Morumbis — após duas semanas — para enfrentar a Ponte Preta, na quarta-feira, às 21h35, também pelo estadual.

Como foi o jogo

O primeiro tempo entre Palmeiras e São Paulo foi equilibrado, com pouca criatividade e muitos erros de ambos os lados. O Alviverde teve mais posse e ocupou melhor os espaços no campo de ataque, mas sofreu com a marcação forte dos visitantes. Inclusive, a equipe comandada por Abel Ferreira teve uma baixa logo nos primeiros minutos de partida, por uma dividida forte de Ruan em Maurício. O atacante levou a pior e foi substituído por Estêvão, que iniciou a partida no banco após apresentar quadro febril durante a semana por uma amidalite.

A segunda etapa foi mais animada, com boas chances para as equipes abrirem o placar, mas faltou efetividade. As mudanças promovidas pelos técnicos deixaram o jogo mais aberto e com mais movimentação. Lucas saiu do banco de reservas e, em menos de dois minutos no gramado, teve duas oportunidades para inaugurar o marcador, mas parou nas mãos de Weverton. O Palmeiras teve duas oportunidades claras, ambas com Flaco López, mas o atacante também desperdiçou.

Lances importantes

Estêvão entra em campo com menos de 5 minutos. Maurício levou a pior após uma dividida com Ruan, que acertou o atacante do Palmeiras com um chute no ombro esquerdo. O jogador ficou caído por alguns minutos sentindo muitas dores, e o médico do Verdão fez o sinal de substituição. Estêvão, que começou a partida no banco após apresentar um quadro de amidalite, entrou no lugar do camisa 18.

Finalização de fora da área. Em boa jogada que começou no meio de campo, o São Paulo buscou espaço, Luciano recebeu de André Silva na intermediária e, com liberdade, arriscou bomba de longe. Weverton apenas acompanhou a finalização, que passou à esquerda do gol.

Primeiro chute certo saiu só no segundo tempo. No primeiro chute certo do Choque-Rei, Richard Ríos arriscou de longe, mas sem tanta força. Rafael se agachou para fazer a defesa, sem dar chance de rebote para o Palmeiras.

Assustou! Piquerez cruzou da ponta esquerda, Igor Vinícius desviou e chegou firme em Flaco López. Com Alan Franco atrasado na marcação, o centroavante cabeceou livre, para baixo, mas a bola pingou no gramado e passou raspando pelo travessão.

Weverton na ponta dos dedos. Em ligação direta de Arboleda, Mayke tentou afastar, mas acabou desviando para trás de cabeça. Lucas dominou na ponta esquerda, em velocidade, rabiscou para dentro da área e chutou cruzado de canhota. Weverton se esticou todo e conseguiu desviar a bola com a ponta dos dedos.

Rafael espetacular. Aníbal Moreno driblou dois marcadores na ponta direita, Marcos Rocha apareceu no lance para cruzar de primeira, e Flaco subiu mais do que a defesa do Tricolor para cabecear firme, em direção ao chão. No reflexo, Rafael fez a defesa, e a bola passou por cima do travessão.

Lambança na zaga. Quase a defesa do São Paulo entregou o primeiro gol para o Palmeiras, aos 32 minutos da 2ª etapa. Marcos Rocha cobrou lateral direto para a área, a zaga tricolor errou o tempo de bola e não conseguiu cortar. Mesmo desequilibrado, Flavo López girou e chutou, mas Ruan bloqueou na hora certa.

Ficha Técnica

Palmeiras 0 x 0 São Paulo

Campeonato Paulista - 10ª rodada

Data: 16/02/2025 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Neuza Ines Back e Danilo Ricardo Simon Manis

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Público: 37.985

Renda: R$ 3.730.200,50

Amarelos: Enzo Díaz, Alisson, Zubeldía, Calleri(SAO)

Vermelho: sem ocorrências

Palmeiras: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Murilo, Gustavo Gómez (Thalys) e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos (Aníbal Moreno) e Raphael Veiga (Allan); Facundo Torres, Maurício (Estêvão) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

São Paulo: Rafael, Arboleda, Ruan, Alan Franco, Igor Vinícius (Cédric) Pablo Maia, Alisson (Marcos Antônio), Enzo Diaz, Luciano (Oscar), André Silva (Lucas) e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.