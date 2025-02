Neymar volta a marcar, Santos vence o Água Santa e lidera grupo do Paulistão

O Santos venceu o Água Santa por 3 a 1 na noite deste domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro. O triunfo, que levou o Peixe à liderança do grupo B, foi marcado pelo primeiro gol de Neymar desde seu retorno ao clube alvinegro.

O camisa 10 abriu o placar para o Santos logo no começo de jogo, de pênalti, e Thaciano ampliou pouco tempo depois. O Água Santa descontou com Netinho, mas Guilherme fez o terceiro e último gol santista após assistência de Neymar.

Com o resultado positivo, o Santos saltou para a primeira posição do grupo B, com 12 pontos, um a mais em relação a Guarani, Portuguesa e RB Bragantino. O Água Santa, por sua vez, amarga a lanterna da chave C, com seis unidades.

O jogo seguinte do Santos será contra o Noroeste, nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), no novamente na Vila. Já o Água Santa vai receber a Inter de Limeira no mesmo dia, às 18h30.

O jogo

O primeiro tempo foi movimentado na Vila Belmiro. Aos 10 minutos, o Peixe teve sua primeira investida com chute de fora da área de João Schmidt que foi desviado e perdeu direção. Aos 13, Neymar costurou jogada por dentro com Soteldo e foi derrubado dentro da área. O próprio camisa 10 converteu a penalidade para abrir o placar e marcar seu primeiro gol desde o retorno ao Santos.

Aos 26 minutos, o Santos ampliou com Thaciano. Guilherme fez jogada pela esquerda, cruzou, a defesa adversária se atrapalhou e o camisa 16 completou para o fundo das redes sem dificuldades.

Após momentos de pressão do Santos, o Água Santa cresceu na partida e passou a ocupar o campo de ataque. Aos 43 minutos, os visitantes descontaram com Netinho, em arremate no ângulo de fora da área.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Santos assustou aos 10 minutos, com JP Chermont. O lateral recebeu passe na medida de Soteldo, mas finalizou por cima da meta adversária. O Água Santa respondeu aos 19, com arremate perigoso de Renan Castro após desatenção do sistema defensivo santista.

O Santos ampliou a vantagem aos 25 minutos, com finalização precisa de Guilherme. Chermont avançou pela direita e cruzou para Neymar, que desequilibrado, serviu o camisa 11 na grande área.

O Água Santa esboçou uma pressão final para descontar o marcador, mas parou em atuação inspirada de Gabriel Brazão. O Peixe chegou a marcar mais um gol, com Soteldo, mas foi invalidado pela arbitragem por impedimento.

FICHA TÉCNICA



SANTOS 3 X 1 ÁGUA SANTA

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Data: 16 de fevereiro de 2025, domingo



Horário: 20h30 (de Brasília)



Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo



Assistentes: Rafael Tadeu Alves de Souza e Raphael de Albuquerque Lima



VAR: Jose Claudio Rocha Filho



Público pagante: 13.795



Renda: R$ 781.425,00



Cartões amarelos: Thaciano, João Paulo, Gabriel Bontempo (Santos); Netinho (Água Santa)



Cartões vermelhos: nenhum

Gols: Neymar, aos 13, Thaciano, aos 26 do 1ºT e Guilherme, aos 25 do 2ºT (Santos); Netinho, aos 43 do 1ºT (Água Santa)

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo (Luisão) e Escobar; João Schmidt (Tomás Rincón), Gabriel Bontempo (Diego Pituca) e Neymar (Miguelito); Soteldo, Thaciano (Tiquinho Soares) e Guilherme



Técnico: Pedro Caixinha

ÁGUA SANTA: Luan; Ynaiã, Robles, Rafael Vaz e Renan Castro; Villian, Netinho (Wesley Dias), Davi Gomes (Robinho) e Marco Antonio (Neilton); Willen (Ramon) e Gabriel Silva (Ademilson)



Técnico: Pintado