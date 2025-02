Mais de 5 meses? Neymar despista sobre futuro no Santos: 'Vamos ter calma'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Destaque na vitória do Santos sobre o Água Santa, na noite deste domingo, pelo Campeonato Paulista, Neymar despistou sobre o futuro Peixe. Em entrevista à TNT antes de a bola rolar, Neymar pai disse que "não é um projeto só de cinco meses".

O camisa 10 marcou o primeiro gol no retorno ao clube no triunfo por 3 a 1, na Vila Belmiro. Além disso, também deu uma assistência para Guilherme — que fez o terceiro do time na partida.

Vamos ter calma. É um contrato que fizemos pensando não somente entre os dois... Um está ajudando o outro. O Santos está me ajudando, abriu as portas para eu me reencontrar com o futebol. Não queria fazer contrato longo porque não sabia como eu ia voltar, como ia me sentir esses meses. Tudo pode acontecer Neymar, à TNT

O Santos sabe o amor e respeito que tenho por esse clube, e quando eu estiver dentro de campo, onde mais gosto de estar, vou me doar 100%. Então, vamos com calma, pouco a pouco, curtir esses jogos, esses momentos. É o começo de uma grande Era para o Santos. tenho certeza que o Santos vai se reerguer e estar onde merece Neymar, à TNT

O que mais ele falou

Atuação em vitória sobre o Água Santa: "Estou feliz pelo jogo de hoje. Não só meu, como de toda a equipe. Está de parabéns. Estou feliz por estar jogando mais minutos, jogando cada vez mais. Sinto que venho melhorando fisicamente... Não é de uma hora para outra que vou estar 100%, óbvio. Esse é o quarto jogo seguido que estou jogando, mas estou feliz. Estou me sentindo cada vez melhor em campo. Era muito importante vencer e sabíamos disso"

Gol e assistência: "Feliz por ter feito o meu primeiro gol nesta volta. Estava ansioso para marcar. Estou muito contente. Pênalti é treinamento, e venho treinando cada vez mais porque sei que são momentos importantes em que é preciso fazer o gol. Na assistência, tentei fazer o gol, não deu, mas vi o Gui sozinho ali e consegui dar a assistência para ele de carrinho

Entrosamento com Soteldo e outros companheiros: "Vamos nos conhecendo cada vez mais. Sabemos que quanto mais jogadores de qualidade, melhor, mas ter entrosamento também é importante. Estamos nos conhecendo cada vez mais, nos treinos estamos nos aproximando. Foi o que aconteceu hoje no jogo, nos aproximamos bastante, fizemos "1,2".