Negociação com clube russo dá errado, e Lorran continua no Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo anunciou que não deu certo a negociação com o CSKA Moscou pela contratação do meia Lorran.

O que aconteceu

Assim, o jogador não deixará o rubro-negro, ao menos por enquanto.

Em nota, o Fla disse que o CSKA avisou que não chegou a um acordo com os representantes do jogador.

O que disse o Flamengo

O Clube de Regatas do Flamengo informa que recebeu um documento do CSKA Moscou, da Rússia, comunicando o encerramento das negociações pelo atleta Lorran, após não chegar a um acordo com seus representantes.

Como Filipe Luís vê o jogador

Lorran tem 18 anos, mas não estava no início da fila para receber minutos no Flamengo. O técnico Filipe Luís chegou a explicar, depois da vitória sobre o Botafogo, por que o jogador estava com pouco espaço.

"Quando eu subi para o profissional já o conhecia, mas o problema é que o Lorran tem jogadores que competem a posição com ele. E que estão melhores que ele. Simples assim. Não tem segredo no futebol. E eu não vou colocar um jogador que não está bem e tirar um que está voando. O Lorran competia posição com o Gerson, Arrascaeta... Aberto? Não é tão determinante para jogar aberto", afirmou o treinador do Fla.