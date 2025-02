Mauricio sente dores no ombro e é substituído no Palmeiras no início do clássico contra o São Paulo

O Palmeiras ganhou um desfalque logo cedo no clássico contra o São Paulo, na tarde deste domingo, no Allianz Parque, pelo Paulistão. O meio-campista Mauricio sentiu dores no ombro direito e precisou ser substituído logo aos três minutos do primeiro.

Com um minuto de jogo, Mauricio se chocou com o zagueiro Ruan, do São Paulo, e logo caiu no gramado segurando o ombro direito. Após o atendimento médico, o camisa 18 precisou ser substituído e deu lugar para Estêvão.

Mauricio se choca com o adversário e recebe atendimento médico no gramado. ? 0x0 ? [1T, 2'] #PALxSAO ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 16, 2025

Dessa forma, Mauricio, que vem sendo um dos destaques do Palmeiras na temporada, até o momento, pode virar problema a depender do que apontar os exames que devem ser feitos após o jogo para avaliar o problema. O atleta tem cinco gols marcados em sete jogos disputados, além de uma assistência.

O atleta vive sua primeira temporada completa com o Verdão. Ele chegou ao clube em julho do ano passado e começou o ano ganhando espaço com Abel Ferreira. Pelo Verdão, ele soma 30 jogos e nove bolas na rede.

Palmeiras e São Paulo medem forças em duelo válido pela décima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. De um lado, o Verdão tenta entrar na zona de classificação às quartas, enquanto o Tricolor busca confirmar a vaga como líder de seu grupo.