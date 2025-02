Matheus Cunha marca, mas Liverpool vence Wolverhampton e abre 7 pontos na liderança do Inglês

O Liverpool voltou a abrir sete pontos de vantagem na liderança do Campeonato Inglês ao derrotar o Wolverhampton por 2 a 1, neste domingo, no Anfield, pela 25ª rodada. Luis Díaz e Mohamed Salah fizeram para os times da casa. O brasileiro Matheus Cunha descontou.

Com a vitória, a 18ª na competição, o Liverpool chegou aos 60 pontos, abrindo sete de diferença para o Arsenal, segundo colocado. O Wolverhampton, por sua vez, ficou no 17º lugar, com 19, dois à frente do Ipswich, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

O Liverpool, sob a orientação de Arne Slot, apresentou um futebol de alto nível no primeiro tempo, aproveitando-se de contra-ataques rápidos e mortais. A primeira jogada que resultou em gol ocorreu aos 14 minutos, quando Luis Díaz arrancou em velocidade pela ponta e fez a assistência para Diogo Jota. Ele acionou Salah, que cruzou para a área. Toti Gomes tentou cortar, mas falhou, e a bola sobrou para Luis Díaz, que, com um pouco de sorte e com o goleiro em disputa, viu a bola entrar lentamente no gol, colocando o Liverpool em vantagem.

Aos 34 minutos, o time de Arne Slot voltou a brilhar com uma jogada de contra-ataque impecável. Um lançamento longo encontrou Luis Díaz, que recebeu dentro da área e teve a chance de driblar o goleiro adversário. Na tentativa de desarme, o goleiro cometeu pênalti, e Mohamed Salah foi chamado para a cobrança. Ele não vacilou e, com muita categoria, colocou a bola no meio do gol, ampliando a vantagem para 2 a 0 e se isolando na artilharia da competição, com 23 gols.

O Wolverhampton tentou reagir ao domínio do Liverpool, especialmente por meio de Matheus Cunha, o principal jogador da equipe visitante. Aos 39, Cunha teve uma grande oportunidade ao cobrar uma falta perigosa. A bola passou muito perto do canto de Alisson, mas raspou a trave, deixando os jogadores do Wolverhampton lamentando a chance perdida.

O segundo tempo começou com o Wolverhampton ainda em busca de uma reação, e Matheus Cunha continuou a ser o grande destaque do time. Logo no primeiro minuto, ele invadiu a área do Liverpool e, após ser bloqueado, ainda tentou a sobra. Na dividida, a bola bateu nele e quase encobriu Alisson, mas o goleiro fez uma defesa importante para evitar o gol.

Aos poucos, o Liverpool perdeu o controle da partida. A arbitragem marcou um pênalti em cima de Diogo Jota, mas o árbitro foi chamado ao VAR e, após revisão, anulou a decisão. Esse episódio deu ânimo ao Wolverhampton, que cresceu. Aos 21, Matheus Cunha, com grande visão de jogo, recebeu fora da área, cortou para a esquerda e, com precisão, bateu colocado, cruzado, sem chance para Alisson.

Nos minutos finais, o Wolverhampton pressionou intensamente em busca do empate. Aos 42, Matheus Cunha deu um passe maravilhoso para Doyle, que cruzou rasteiro para Munetsi, que estava na pequena área. Mas Virgil van Dijk, com um lance de pura coragem e reflexo, se jogou para cortar a bola de carrinho e evitou o gol quase certo, salvando o Liverpool e garantindo a vitória por 2 a 1, após uma pressão forte nos minutos finais.

O Liverpool volta a campo no domingo, às 13h30, horário de Brasília, no clássico com o Manchester City, no Etihad Stadium. No sábado, às 12h, Wolverhamtpon visita o Bournemouth, no Vitality Stadium