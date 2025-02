Marretinha embolsa R$ 285 mil por bônus no UFC Vegas 102; Robocop leva Luta da Noite

Com uma vitória categórica sobre Khaos Williams, Gabriel Bonfim, o 'Marretinha', foi um dos premiados com o bônus de 'Performance da Noite' no UFC Vegas 102, neste sábado (15). Outro brasileiro que também se deu bem - apesar da derrota - e embolsou 50 mil dólares (cerca de R$ 285 mil) extras foi Gregory Robocop, pela batalha contra Jared Cannonier no 'main event' do show, escolhida como 'Luta da Noite'.

O triunfo de Gabriel Marretinha veio no final do segundo round, por finalização. Após encaixar um triângulo de mão em Khaos Williams, o meio-médio (77 kg) brasileiro apertou o golpe e colocou seu adversário para dormir, conquistando sua quarta vitória em cinco lutas no octógono do UFC.

Prêmio na derrota

Por sua vez, Gregory Robocop travou uma verdadeira guerra contra Jared Cannonier na luta principal do UFC Vegas 102. Depois de quase nocautear o lutador americano no primeiro round, o atleta natural de Rondônia sucumbiu à experiência de seu adversário, ex-desafiante ao cinturão peso-médio (84 kg) do Ultimate, e acabou derrotado, por TKO (nocaute técnico), no início do quarto assalto.

Pelas nuances e contornos dramáticos da peleja, a disputa entre Robocop e Cannonier foi escolhida pela organização como a 'Luta da Noite' do card. Sendo assim, os dois protagonistas do combate levam para casa, cada um, 50 mil dólares extras como prêmio por suas atuações neste sábado.

'Eterna promessa' premiada

Já o outro bônus de 'Performance da Noite' do UFC Vegas 102 foi dado para Edmen Shahbazyan. O peso-médio de 27 anos, visto por muitos como uma 'eterna promessa' da divisão, nocauteou Dylan Budka no card principal do show e também adicionou 50 mil dólares extras na sua conta bancária.

Confira os resultados do UFC Vegas 102:

Jared Cannonier venceu Gregory Robocop por nocaute técnico;

Youssef Zalal venceu Calvin Kattar por decisão unânime dos juízes;

Edmen Shahbazyan venceu Dylan Budka por nocaute técnico;

Nazim Sadykhov venceu Ismael Marreta por nocaute técnico;

Andre Petroski venceu Rodolfo Vieira por decisão unânime dos juízes;

Jose Delgado venceu Connor Matthews por nocaute técnico;

Angela Hill venceu Ketlen Esquentadinha por decisão dividida dos juízes;

Rafael Macapá venceu Jesus Aguilar por decisão unânime dos juízes;

Gabriel Marretinha venceu Khaos Williams por finalização;

Elijah Smith venceu Vince Morales por decisão unânime dos juízes;

Valter Walker venceu Don'Tale Mayes por finalização;

Jacqueline Cavalcanti venceu Julia Avila por decisão unânime dos juízes.

Two DOMINANT performances ?@EdmenShahbazyan & Gabriel Bonfim take home tonight's POTN bonuses! #UFCVegas102 pic.twitter.com/W9tHovooZG

- UFC (@ufc) February 16, 2025

BACK AND FORTH FIGHTS GET 50K ?

Jared Cannonier & @Gregory_MMA achieved the #UFCVegas102 FOTN!

pic.twitter.com/wgsZxt2jqP

- UFC (@ufc) February 16, 2025