Maringá vence o Brasília por 3 sets a 0 e sobe na tabela da Superliga feminina de vôlei

Neste sábado, o Marigá recebeu o Brasília pela sexta rodada do returno da Superliga feminina de võlei, no Ginásio Chico Neto. A equipe paranaense venceu o duelo por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/23 e 25/22.

Com o resultado, o Maringá ultrapassou o Mackenzie na tabela e assumiu a sétima colocação, com 20 pontos conquistados. O Brasília, por sua vez, ocupa a décima posição, com 16 unidades.

O Maringá volta a jogar na sexta-feira, contra o Abel Moda, pela sétima rodada do returno da competição. O Brasília abre a rodada na quinta-feira, contra o Barueri.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Unilife Maringá Vôlei (@unilifemaringavolei)

Apesar do placar elástico, o Maringá fez um duelo equilibrado com o Brasília em todos os sets. A equipe da casa, inclusive, viu o Brasília abrir quatro pontos de vantagem no primeiro set, mas conseguiu reagir, virar e vencer o primeiro embate por dois pontos de diferença.

O roteiro quase foi o mesmo no segundo set, com o Brasília iniciando melhor. No entanto, o Maringá novamente conseguiu a virada a manteve o controle para fazer 25 a 23 e abrir 2 a 0 no placar.

Assim como nos primeiros sets, o Maringá mais uma vez começou pior que o Brasília, que, de novo, conseguiu abrir quatro pontos de vantagem em um determinado momento. Resiliente, a equipe paranaense deu a volta por cima mais uma vez, venceu por três pontos e deu números finais à partida.